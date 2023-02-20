Ученые связывают с центром земли решение загадки появления жизни на планете

В апреле геологи, микробиологи и другие специалисты спустят на океанское дно глубиной свыше 1600 метров набор инструментов для бурения. Затем на поверхность будут подняты образцы. Они будут изучены на предмет зарождения жизни не только на Земле, но и на других планетах.