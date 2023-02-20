Ученые связывают с центром земли решение загадки появления жизни на планете

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на The Wall Street Journal, цель ученых — узнать, могли ли смешавшиеся минералы и морская вода стать причиной того, что на планете вдруг зародилась жизнь.
В апреле геологи, микробиологи и другие специалисты спустят на океанское дно глубиной свыше 1600 метров набор инструментов для бурения. Затем на поверхность будут подняты образцы. Они будут изучены на предмет зарождения жизни не только на Земле, но и на других планетах.