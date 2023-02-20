Теперь и в Новосибирске: в последнем городе-миллионнике отменили выборы мэра

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:50
Законодательное собрание Новосибирской области на очередном заседании рассмотрело инициативу об отмене прямых выборов мэра. Это предложение внесла городская администрация, обосновав его необходимостью «повысить уровень эффективности самоуправления». Сначала инициативу одобрил комитет по государственной политике, а сегодня, 20 февраля, она была поддержана большинством на пленарном заседании.
Теперь мэра в Новосибирске будут выбирать не на всеобщих выборах, а на заседании городского парламента, причем из кандидатов, предложенных специальной комиссией. Этот орган наполовину будет формироваться губернатором Новосибирской области.
Последние всеобщие выборы мэра прошли в Новосибирске в 2019 году, и на них был переизбран коммунист Анатолий Локоть. Новосибирск оставался последним из российских городов-миллионников со всеобщими выборами.
Напомним: в Омске комиссия и Городской совет избирают мэра с 2017 года. Эта система начинала работать со скрипом: первая попытка выбрать градоначальника закончилась полной неудачей. Вставшая во главе города в декабре 2017 года Оксана Фадина регулярно повторяла, что она — «человек из команды губернатора», так что как минимум характер взаимодействия между городом и регионов заметно изменился.