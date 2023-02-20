Теперь и в Новосибирске: в последнем городе-миллионнике отменили выборы мэра

Напомним: в Омске комиссия и Городской совет избирают мэра с 2017 года. Эта система начинала работать со скрипом: первая попытка выбрать градоначальника закончилась полной неудачей. Вставшая во главе города в декабре 2017 года Оксана Фадина регулярно повторяла, что она — «человек из команды губернатора», так что как минимум характер взаимодействия между городом и регионов заметно изменился.