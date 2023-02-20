Стройку омских ФАПов «застопорила» компания, связанная с семьей Титаревых

В конце августа, как следует из документов закупок, которые изучил Город55, в адрес «Омскагропромстроя» полетели претензии от «Омскоблстройзаказчика» с похожими требованиями. Как выяснил заказчик, подрядчик прекратил членство в саморегулируемой организации, что грубо не соответствовало критериям закупки. Нашлись и куда более существенные прегрешения. Дело в том, что по контракту поставщик обязался в срок до 1 сентября 2022 года предоставить проектную документацию и документ, который содержал бы результаты инженерных изысканий с положительным заключением государственной экспертизы. Вот только в срок этих документов в «Омскоблстройзаказчике» так и не увидели ни по одному из 45 ФАПов.