Стройку омских ФАПов «застопорила» компания, связанная с семьей Титаревых

Posted 20 февраля 2023, 03:06
Published 20 февраля 2023, 03:06
Modified 20 февраля 2023, 10:21
Updated 20 февраля 2023, 10:21
После изучения закупок регионального Минстроя в 2022 году выяснилось, что за указанный период ведомство расторгло сразу 48 контрактов, и это при том, что до того за 10 лет не было ни одного подобного случая. Но что еще более удивительно, сразу 45 из этих расторжений коснулись одной компании — ООО «Омскагропромстрой». Город55 изучил эти закупки и выяснил, в чем там суть да дело. Рассказываем.
Дисклеймер
В материале представлена аналитическая информация, подготовленная на основе данных известного сервиса, специализирующегося на предоставлении сведений о различных аспектах деятельности российских компаний. Негативные маркеры и признаки нарушений не говорят о том, что какое-то предприятие (орган власти) вело нечестную игру на портале госзакупок. Однако они показывают основные тенденции, проблемы и ошибки при ведении закупочной деятельности.
В одни руки
Еще 9 марта 2020 года Министерство строительства Омской области и ООО «Омскагропромстрой» в лице тогдашнего генерального директора Алены Шальновой заключили контракт на строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Ложниково Тарского района по цене свыше 12.6 млн рублей. В тот же день Шальнова и Минстрой, от имени которого действовало Бюджетное учреждение «Омскоблстройзаказчик», подписали еще 9 договоров на возведение сельских ФАПов стоимостью от 12.8 до почти 28 млн рублей.
С 11 по 14 марта «Омскагропромстрой» получил подряд еще на 8 медицинских пунктов, а с 13 апреля по 9 июня того же года — еще на 27 подобных объектов. Всего же на строительство 45 ФАПов при удачном исходе дела компания должна была получить из бюджета свыше 815 млн рублей. Вот только исход этот удачным не был.
«Забуксовали»
В конце августа, как следует из документов закупок, которые изучил Город55, в адрес «Омскагропромстроя» полетели претензии от «Омскоблстройзаказчика» с похожими требованиями. Как выяснил заказчик, подрядчик прекратил членство в саморегулируемой организации, что грубо не соответствовало критериям закупки. Нашлись и куда более существенные прегрешения. Дело в том, что по контракту поставщик обязался в срок до 1 сентября 2022 года предоставить проектную документацию и документ, который содержал бы результаты инженерных изысканий с положительным заключением государственной экспертизы. Вот только в срок этих документов в «Омскоблстройзаказчике» так и не увидели ни по одному из 45 ФАПов.
В итоге региональный Минстрой в одностороннем порядке расторг все контракты и обратился в омское УФАС для внесения «Омскагропромстроя» в реестр недобросовестных поставщиков. Заявления к антимонопольщикам, как сообщали в ведомстве, поступили еще в сентябре 2022 года, но их дальнейшая судьба пока неизвестна. Во всяком случае, в списках «недобросовестных» «Омскагропромстрой» пока не значится.
Госконтракты — и точка
Очередь рассказать и о самом ООО «Омскагропромстрой». Из открытых данных следует, что компания была зарегистрирована 29 мая 2014 года с основным видом деятельности «строительство и сооружение зданий». С 22 мая 2022 года генеральным директором общества значится омский предприниматель Алексей Заборовских, а с 13 мая он же вошел и в число соучредителей с долей в 5%. Еще одним учредителем компании с долей в 95% с 30 января текущего года стало ООО «Импульс», где Заборовских также числится гендиректором.
Что касается финансовых показателей «Омскагропромстроя», то за 2021 год выручка компании составила 133.8 млн рублей, а чистая прибыль превысила 3.4 млн рублей.
По сути, в последние несколько лет компания специализируется исключительно на работе с госконтрактами, правда звезд с неба не хватает и довольствуется относительно мелкими подрядами в разных регионах страны. Договоры на строительство 45 ФАПов, пожалуй, самый крупный улов, да и тот уплыл в неизвестном направлении.
Отметим, что до Алексея Заборовских учредителем и генеральным директором компании была предпринимательница Алена Шальнова. Собственно, первые контракты на строительство ФАПов заключала она, последние — Заборовских.
Ментор, бизнес и гипноз
Кто же такой нынешний «хозяин» «Омскагропромстроя» Алексей Заборовских? Как выяснил Город55, некогда он являлся резидентом омского бизнес-инкубатора — был директором и учредителем ООО «Корпорация „Прогресс“, которая в 2011 году пыталась реализовать весьма амбициозный проект по созданию в омских лесах системы автономного видеомониторинга лесных пожаров „Хранитель“.
Появилась эта самая система или нет, история умалчивает, но вот „Корпорация „Прогресс“ просуществовала всего полтора года — с лета 2011-го по декабрь 2012-го.
Засветился господин Заборовских и в конкурсе управленцев «Лидеры России 2018–2019 годов», где добрался до регионального полуфинала и в беседе с губернатором Омской области Александром Бурковым заявлял:
«В совокупности интересов бизнеса и государства мы можем неплохо продвинуться с точки зрения воплощения каких-то инициатив, которые будут максимально полезны для всех».
ФАПы на селе — очень полезная инициатива, как и видеокамеры в лесах, однако эти проекты не очень-то продвинулись.
А еще Заборовских числится ментором бизнес-клуба для предпринимателей «Система», где «обучает» работе по госконтрактам, обслуживанию инженерных сетей, гостиниц, пищевому производству и ТБО. Имеется у него и свой авторский курс по бизнес-психологии, где он выкладывает вот такое резюме.
Гипноз, психология, нейрофизиология, НЛП… и госконтракты? К слову, создано сие сообщество было 16 марта 2022 года.
Вообще, на данном этапе Алексей Заборовских числится учредителем или директором сразу нескольких компаний: ООО «Центр закупок и права», ООО «Импульс», ООО «Медицинский центр „Полимед“, а также общественной организации „Совет по общественному контролю за прозрачностью государственных закупок“ и еще целого ряда ныне не действующих фирм. В большинстве из них, как и в „Омскагропромстрое“, неоднократно менялись собственники и руководители.
Тень Титаревых
Куда интереснее выглядят связи ООО «Омскагропромстроя» с семьей экс-владельца «Омского аэропорта» Виктора Титарева.
Как следует из открытых источников, эта компания является правопреемником ОАО «Омскагропромстрой», которой некогда владел бывший замгубернатора Омской области Александр Луппов. Перейдя на высокие госдолжности, последний передал все бразды правления сначала Владимиру Титареву, а затем весь бизнес перешел его сыновьям — Виктору и Олегу.
Связан «Омскагропромстрой» и с еще одним Титаревым — Игорем, который сейчас отбывает срок за обрушение казармы ВДВ в поселке Светлом. Именно Игорь Титарев, по версии следствия, будучи директором СМУ №916 ФГУП «ГУССТ №9» при Спецстрое России, должен был контролировать ход реконструкции.
Так вот, Игорь Титарев некогда являлся единственным учредителем ООО «Омскагропромстрой». Связан он и с ООО «Рэдиум-недвижимость», правопредшественником которой является ООО «Омскагропромстрой». На данный момент соучредителями «Рэдиум-недвижимости» значатся Виктор Тиарев, Максим Титарев (сын Игоря Титарева) и Елена Титарева.
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Вместо выводов осмелимся предположить, что ООО «Омскагропромстрой», которым якобы руководит бизнесмен-гипнотизер Алексей Заборовских, на деле является еще одним винтиком в огромной бизнес-империи семьи Титаревых, отсюда, возможно, и такая удача с получением сразу 45 контрактов в одни руки.