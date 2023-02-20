Стартовало народное голосование за номинантов премии «Предприниматель ГОроДА»

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
20 февраля на сайте предпринимательгорода.рф стартует народное голосование. Омичи могут поддержать одного из номинантов на премию «Предприниматель ГОроДА». Заявки на участие в проекте подали уже около двухсот представителей малого и среднего бизнеса Омской области. Прием заявок продолжится до 5 марта. Заполнить анкету участника можно по ссылке — https://предпринимательгорода.рф/
Народное голосование продлится вплоть до церемонии награждения победителей, которая пройдет в апреле. Для того, чтобы поддержать одного из предпринимателей, нужно зайти на сайт, в разделе «Номинанты», выбрать участника и нажать кнопку «Проголосовать». После этого автоматическая система перенаправит вас в специальный Телеграм-канал, где нужно будет ввести свой номер телефона. И если указанный номер телефона ранее не был задействован в голосовании, результат будет зафиксирован. Предприниматель, получивший наибольшую поддержку омичей, получит ценный приз, как и победители в четырёх основных номинациях Премии:
— Бизнес в сфере услуг
— Бизнес в сфере производства
— Бизнес в сфере торговли
— Развиваю бизнес в другой сфере
Отметим, что Наблюдательный совет вправе учреждать дополнительные номинации.
Отбор победителей пройдёт в два этапа. На первом экспертный совет сформирует шорт-лист. А затем своё решение озвучит наблюдательный совет Премии, в состав которого вошли руководители крупных омских компаний.
Призами для победителей станут — участие в бизнес-миссии и наставнических сессиях, а также сертификаты на разработку лендинга или брендбука, либо на услуги по ведению социальных сетей и размещению продукции на маркетплейсах.
Организаторы Премии: центр «Мой бизнес», Омское отделение Сбербанка и Омское региональное отделение общественной организации «ОПОРА РОССИИ». Премия «Предприниматель ГОроДА» проводится при поддержке правительства Омской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».