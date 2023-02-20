Стартовало народное голосование за номинантов премии «Предприниматель ГОроДА»

Народное голосование продлится вплоть до церемонии награждения победителей, которая пройдет в апреле. Для того, чтобы поддержать одного из предпринимателей, нужно зайти на сайт, в разделе «Номинанты», выбрать участника и нажать кнопку «Проголосовать». После этого автоматическая система перенаправит вас в специальный Телеграм-канал, где нужно будет ввести свой номер телефона. И если указанный номер телефона ранее не был задействован в голосовании, результат будет зафиксирован. Предприниматель, получивший наибольшую поддержку омичей, получит ценный приз, как и победители в четырёх основных номинациях Премии: