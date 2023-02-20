Специалисты рассказали о способах восстановления пропавшего голоса

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Общественная служба новостей выяснила причины этого недуга, а также способы ее лечения.
Голос может пропасть из-за ларингитов и фарингитов. Спровоцировать этот симптом могут также грибки, вирусы и бактерии, которые вызывают отек и воспаление в горле.
Голос может пропасть не только из-за этих заболеваний – с такой проблемой часто сталкиваются люди, которые в силу своей профессии вынуждены часто напрягать голос или склонны громко говорить.
На мышцы гортани оказывают влияние стрессы и нервные срывы. Пропадает голос также при испуге. Это происходит на уровне психосоматики.
Другими факторами, которые провоцируют потерю голоса, являются: курение, увеличение щитовидной железы, новообразования различной этимологии в области гортани и горла, плохая экология, попадание в голосовые связки вредных веществ.
Афонию лечат отоларингологи и фониатры. При потере голоса специалисты рекомендуют соблюдать голосовой покой, исключить из рациона соленые и пряные продукты. Также необходим постельный режим, полоскание горла раствором соли или фурацилином, прием назначенных врачом препаратов, обильное питье и леденцы. В некоторых случаях специалисты назначают физиотерапию.