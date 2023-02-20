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Posted Сегодня, 10:35

Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Специалисты рассказали о способах восстановления пропавшего голоса

Сегодня, 10:35
Медики называют потерю голоса афонией. Это признак достаточно серьезных заболеваний и симптом, который создает множество неудобств в обычной жизни.

Общественная служба новостей выяснила причины этого недуга, а также способы ее лечения.

Голос может пропасть из-за ларингитов и фарингитов. Спровоцировать этот симптом могут также грибки, вирусы и бактерии, которые вызывают отек и воспаление в горле.

Голос может пропасть не только из-за этих заболеваний – с такой проблемой часто сталкиваются люди, которые в силу своей профессии вынуждены часто напрягать голос или склонны громко говорить.

На мышцы гортани оказывают влияние стрессы и нервные срывы. Пропадает голос также при испуге. Это происходит на уровне психосоматики.

Другими факторами, которые провоцируют потерю голоса, являются: курение, увеличение щитовидной железы, новообразования различной этимологии в области гортани и горла, плохая экология, попадание в голосовые связки вредных веществ.

Афонию лечат отоларингологи и фониатры. При потере голоса специалисты рекомендуют соблюдать голосовой покой, исключить из рациона соленые и пряные продукты. Также необходим постельный режим, полоскание горла раствором соли или фурацилином, прием назначенных врачом препаратов, обильное питье и леденцы. В некоторых случаях специалисты назначают физиотерапию.

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