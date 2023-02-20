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Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Специалисты рассказали о борьбе с ночными пробуждениями

Сегодня, 10:34
Организм порой ведет себя непредсказуемо. Уставший после активного дня человек может крепко уснуть и внезапно проснуться посреди ночи, а потом долго не засыпать.

Общественная служба новостей поделилась, как снова уснуть после внезапного ночного пробуждения.

Причины пробуждений могут быть самыми разными – недостаточная дневная активность, долгое лежание в постели, духота, сбой режима, переедание и другие. Чтобы не испытывать проблем со сном, нужно почаще проветривать комнату и поддерживать в помещении влажность на уровне 50-55 процентов и температуру воздуха 19-20 градусов.

Специалисты рекомендуют спать в мягких носочках из натуральных материалов, использовать маску для сна и беруши.

Поддерживать хороший сон помогают и здоровые привычки – физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе, отказ от тревожных мыслей и просмотра гаджетов по вечерам.

Постель должна быть максимально комфортной. Подушка – не слишком высокая, а матрас – не слишком мягкий.

Смена рациона и отказ от вредных привычек также нормализуют сон. Есть нужно не позднее, чем за три часа до отхода ко сну. Ужин не должен быть тяжелым.

Чтобы сладко спать по ночам, не нужно спать днем, особенно после 16.00. Ложиться нужно в одно и то же время, лучше всего – в десять часов вечера. Перед сном полезны водные процедуры – душ или расслабляющая ванна.

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