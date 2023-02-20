Политолог счел визит Джо Байдена в Киев жестом отчаяния

Posted Вчера, 20:37
Published Вчера, 20:37
Modified Вчера, 20:39
Updated Вчера, 20:39
В своем комментарии изданию pravda.ru эксперт заявил, что таким образом Байден намеревается перетянуть “информационное одеяло” на себя, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от предстоящего послания российского президента Владимира Путина.
По мнению политолога, визит в Киев вызван внутриполитическим кризисом Байдена. Сейчас ему необходимо приступить к работе над своей предвыборной кампанией, но пока она не обоснована каким-либо значимым успехом на главном внешнеполитическом поле правительства США – войне на Украине. Дискин отмечает, что успехов ВСУ на поле боя не наблюдается, поэтому Байден и нанес такой визит под давлением общественности.
Эксперт призывает Кремль никак не реагировать на визит Байдена. Политолог отмечает, что американский лидер пообещал Киеву военную поддержку только на 0,5 миллиарда долларов, при этом стране необходимо не менее трех миллиардов долларов ежемесячно. Но увеличить сумму Байден не в состоянии, потому что против расширения финансирования выступают республиканцы и демократы.
Собеседник издания считает визит Байдена в Киев “жестом отчаяния” и призывает российскую сторону не обращать на него внимания.