Политолог счел визит Джо Байдена в Киев жестом отчаяния

По мнению политолога, визит в Киев вызван внутриполитическим кризисом Байдена. Сейчас ему необходимо приступить к работе над своей предвыборной кампанией, но пока она не обоснована каким-либо значимым успехом на главном внешнеполитическом поле правительства США – войне на Украине. Дискин отмечает, что успехов ВСУ на поле боя не наблюдается, поэтому Байден и нанес такой визит под давлением общественности.