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Published Сегодня, 11:14

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Updated Сегодня, 11:16

Поликлинику № 10 на Московке-2 в 2023 году ждет капитальный ремонт

20 февраля 2023, 11:14
Фото: 1MI
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До конца апреля в медучреждении появится новый лифт.

В Омске в этом году капитально отремонтируют городскую поликлинику № 10. Медучреждение находится на Московке-2, по адресу Моторная, 7Б. Как стало известно Городу55, проектная документация уже получила положительное заключение. Ее подготовкой занималось ООО «Синкос».

В минздраве пояснили, что в основной поликлинике в настоящий момент выполняют ремонт в кабинетах на третьем этаже. Пока что работы выполнены на 40 %.

До 30 апреля в медучреждении на Моторной также заменят лифт. На эти цели выделили почти 2,5 миллиона рублей. Оборудование поступит в конце февраля, после чего начнут его монтаж.

Отметим, что в этом году в Омской области запланирован ремонт 94 медицинских объектов. Среди них - поликлиники, амбулатории и ФАПы. Стоимость ремонта на некоторых объектах составляет десятки миллионов. Для 85 медучреждений уже нашли подрядные организации, которые займутся выполнением работ.

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#Юлия Истомина#Поликлиника#Капремонт#Ремонт медицинских учреждений#Подрядчик#Общество#Медицина#Новости#Омск
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