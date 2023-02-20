Поликлинику № 10 на Московке-2 в 2023 году ждет капитальный ремонт

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В Омске в этом году капитально отремонтируют городскую поликлинику № 10. Медучреждение находится на Московке-2, по адресу Моторная, 7Б. Как стало известно Городу55, проектная документация уже получила положительное заключение. Ее подготовкой занималось ООО «Синкос».
В минздраве пояснили, что в основной поликлинике в настоящий момент выполняют ремонт в кабинетах на третьем этаже. Пока что работы выполнены на 40 %.
До 30 апреля в медучреждении на Моторной также заменят лифт. На эти цели выделили почти 2,5 миллиона рублей. Оборудование поступит в конце февраля, после чего начнут его монтаж.
Отметим, что в этом году в Омской области запланирован ремонт 94 медицинских объектов. Среди них - поликлиники, амбулатории и ФАПы. Стоимость ремонта на некоторых объектах составляет десятки миллионов. Для 85 медучреждений уже нашли подрядные организации, которые займутся выполнением работ.