Поликлинику № 10 на Московке-2 в 2023 году ждет капитальный ремонт

Отметим, что в этом году в Омской области запланирован ремонт 94 медицинских объектов. Среди них - поликлиники, амбулатории и ФАПы. Стоимость ремонта на некоторых объектах составляет десятки миллионов. Для 85 медучреждений уже нашли подрядные организации, которые займутся выполнением работ.