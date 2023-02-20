Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что туристский информационный центр подготовил список народных гуляний, посвященных Масленице. В этом году праздничная неделя выпадает на период с 20 по 26 февраля, но некоторые площадки будут ждать омичей на тематических мероприятиях и после, вплоть до 5 марта.
Омский Дом Дружбы ждет гостей 26 февраля с 13 часов. Здесь пройдет ярмарка и театрализованная программа «Как на масленой неделе!», плясовое состязание, мастер-классы и катание на лошадях. Там же будут организованы фотозоны, ледяной столб с призом и «Казачья баня». Там же, на 5-й Рабочей, пройдет традиционный «Блинфест». В конкурсе могут принять участие все желающие, чтобы состязаться в номинациях: «Самая высокая стопка из блинов» и «Самый большой блин».