Омский Дом Дружбы ждет гостей 26 февраля с 13 часов. Здесь пройдет ярмарка и театрализованная программа «Как на масленой неделе!», плясовое состязание, мастер-классы и катание на лошадях. Там же будут организованы фотозоны, ледяной столб с призом и «Казачья баня». Там же, на 5-й Рабочей, пройдет традиционный «Блинфест». В конкурсе могут принять участие все желающие, чтобы состязаться в номинациях: «Самая высокая стопка из блинов» и «Самый большой блин».