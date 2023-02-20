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Updated Сегодня, 09:09

По всей Омской области состоятся масштабные торжества в честь Масленицы

20 февраля 2023, 09:09
Фото: 1MI
иллюстрация
Омичам рассказали, куда можно отправиться за впечатлениями во время масленичной недели.

Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что туристский информационный центр подготовил список народных гуляний, посвященных Масленице. В этом году праздничная неделя выпадает на период с 20 по 26 февраля, но некоторые площадки будут ждать омичей на тематических мероприятиях и после, вплоть до 5 марта.

Где будут праздновать Масленицу в области?

  • Посетителей ждут в Этнопарке «Музей сказки „Васин хутор“. до 4 марта. Приглашены сказочные персонажи, ожидаются традиционные русские забавы и запеченная картошка.
  • База отдыха «Веселая ферма» в Омском районе организует мероприятия 26 февраля и 5 марта. Будет ярмарка ремесленников, игры, конкурсы и хороводы.
  • В Большереченском районе в музее «Старина Сибирская» гуляния пройдут 25 и 26 февраля с 12.00 до 16.00. Здесь можно будет поучаствовать в кулачных боях и штурме снежной крепости. Погулять по сибирской деревне и посмотреть на сжигание чучела Масленицы. Также в Большеречье проводят зиму полярные медведи. 26 февраля с 13 часов дня начнется программа мероприятия, в которые входит кормление медведицы Забавы.
  • В Калачинске праздновать будут на нескольких площадках: у историко-краеведческого музея в 11 утра 26 февраля и у ДК. В полдень игровая программа начнется в сквере кукольного театра «Сказка». У центра им. Мазуренко гуляния начнутся в 14:30. Перед гостями выступит музыкальная группа «Иван-чай».
  • В Марьяновке 26 февраля на главной улице выступят творческие коллективы района, будет театрализованное представление, народные забавы и игры и сжигание чучела.
  • 26 февраля в 11 часов гуляния начнутся в Муромцево на центральной площади.
  • 25 февраля в Саргатском состоится «Детская Масленица» на площади у ДК.
  • 26 февраля в Таре собираются отмечать на Юбилейной площади.
  • В Усть-Ишиме праздник пройдет в рамках районного спортивно-культурного «Праздника Севера Усть-Ишим-2023». На стадионе «Юбилейный».

Где в Омске состоятся народные гуляния?

Омский Дом Дружбы ждет гостей 26 февраля с 13 часов. Здесь пройдет ярмарка и театрализованная программа «Как на масленой неделе!», плясовое состязание, мастер-классы и катание на лошадях. Там же будут организованы фотозоны, ледяной столб с призом и «Казачья баня». Там же, на 5-й Рабочей, пройдет традиционный «Блинфест». В конкурсе могут принять участие все желающие, чтобы состязаться в номинациях: «Самая высокая стопка из блинов» и «Самый большой блин».

Стало известно, как в Омске изменилась стоимость блинов к Масленице
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#Дарья Зыкова#Омск#Праздники#Масленица#Традиции#Музей#Зоопарк#Блины#Мероприятия#Массовые гуляния#Общество#Город#Новости#Омская область
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