Платные автодороги в РФ станут бесплатными для владельцев электромобилей

Получается, что если ехать на электрокаре из Москвы в Санкт-Петербург в рабочий день по трассе М-11, можно будет сэкономить примерно две тысячи рублей, а при поездке из столицы в Ростов-на-Дону по дороге М-4 — чуть меньше этой суммы (1,92 тысячи рублей).