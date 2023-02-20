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Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Платные автодороги в РФ станут бесплатными для владельцев электромобилей

Сегодня, 07:19
Минэкономразвития совместно с компанией «Автодор» объявило о запуске пилотного проекта по бесплатному проезду электрокаров по платным трассам.

Эксперимент, который планируется в рамках концепции властей по развитию производства и использованию электротранспорта до 2030 года, начнется 1 марта и продлится до 31 декабря.

Уточняется, что электромобили смогут передвигаться без оплаты по платным автомагистралям М-1, М-3, М-4, М-11, М-12 и ЦКАД, а также по участку М-11 (15–58 км) и обходу Одинцово. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на издание «Коммерсант».

Получается, что если ехать на электрокаре из Москвы в Санкт-Петербург в рабочий день по трассе М-11, можно будет сэкономить примерно две тысячи рублей, а при поездке из столицы в Ростов-на-Дону по дороге М-4 — чуть меньше этой суммы (1,92 тысячи рублей).

В настоящее время на территории Российской Федерации официально продаются две марки легковых электромобилей: «Москвич» и Evolute, которые можно купить по программе льготного кредитования.

#Общество
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