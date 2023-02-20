Омский «Авангард» дважды упустил преимущество в две шайбы, но все же одолел «Барыс»

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
В Омске на G-Drive Арене завершился матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором местный «Авангард» принимал астанинский «Барыс». Победу в упорном противостоянии со счетом 4:3 праздновали хозяева льда.
Первый период начался для омичей весьма удачно, – уже на 3-й минуте встречи нападающий «Барыса» Антон Сагадеев отправился в штрафной бокс за задержку соперника. Уже на первой минуте реализации большинства Алексей Береглазов после передачи Владимира Ткачева мощно зарядил практически от синей линии и пробил Никиту Бояркина.
После гола пошел взаимный обмен острыми атаками и контратаками. Неплохие шансы у «ястребов» имел Павел Дедунов и Алекс Бродхерст, который мощно мчал к воротам, но был остановлен лишь усилиями Адиля Бекетаева, да и то с нарушением правил. Второе большинство в матче омичи реализовать не сумели, а в равных составах Иван Телегин вывел на очную встречу с вратарем «Барыса» Александра Дергачева, но Бояркин был надежен.
После перерыва инициативу на площадке захватили гости, а омичам оставалось лишь изредка «огрызаться». На 11-й минуте периода за задержку соперника клюшкой в исполнении Александра Дергачева омичи остались в меньшинстве, где не просто отбились, а сбегали в контратаку и Иван Телегин с передачи Алекса Бродхерста удвоил преимущество хозяев. Вот только вдоволь нарадоваться забитой шайбе у «Авангарда» не получилось, – через 59 секунд Антон Сагадеев отыграл один гол. На 39-й минуте встречи он же оформил дубль и сравнял счет. Однако сразу же Алекс Грант отправил на лед Арсения Грицюка, который через 22 секунды с передачи Семена Чистякова и Сергея Толчинского сам же и реализовал большинство и вновь вывел омичей вперед.
В третьем периоде на 5-й минуте Алекс Бродхерст после паса Арсения Грицюка повторил свой одиночный вояж к воротам Бояркина и в этот раз был точен. Очередное преимущество в 2 шайбы омичи держали несколько дольше, чем в первом периоде, однако за 3:30 до финальной сирены ворота Андрея Мишурова, который в заключительном отрезке игры сменил Василия Демченко, с передачи Джесси Грэма и Линдена Вея поразил Кирилл Савицкий. После «Бырыс» снял вратаря, но перевести игру в овертайм не сумел.
Следующую встречу «Авангард» проведет 22 февраля с ярославским «Локомотивом».