Омский «Авангард» дважды упустил преимущество в две шайбы, но все же одолел «Барыс»

После перерыва инициативу на площадке захватили гости, а омичам оставалось лишь изредка «огрызаться». На 11-й минуте периода за задержку соперника клюшкой в исполнении Александра Дергачева омичи остались в меньшинстве, где не просто отбились, а сбегали в контратаку и Иван Телегин с передачи Алекса Бродхерста удвоил преимущество хозяев. Вот только вдоволь нарадоваться забитой шайбе у «Авангарда» не получилось, – через 59 секунд Антон Сагадеев отыграл один гол. На 39-й минуте встречи он же оформил дубль и сравнял счет. Однако сразу же Алекс Грант отправил на лед Арсения Грицюка, который через 22 секунды с передачи Семена Чистякова и Сергея Толчинского сам же и реализовал большинство и вновь вывел омичей вперед.