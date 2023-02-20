Омичи за год стали больше тратиться на подарки к 23 февраля

Самый большой бюджет на подарки в Москве — 3700 рублей, в Краснодаре — 3600 рублей и по 3500 рублей в Красноярске, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Меньше всего тратят на подарки в Омске, Волгограде, Воронеже и Самаре — 2700 рублей, а также в Перми — 2300 рублей.