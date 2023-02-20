Омичи за год стали больше тратиться на подарки к 23 февраля

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Итоги опроса на сервисе SuperJob показали, что Омск занял предпоследнее месте в стране среди городов-миллионников по сумме затрат на подарки к 23 февраля.
Омичи в среднем потратят 2700 тыс. рублей на подарки ко Дню защитника Отечества. Отметим, что в прошлом году сумма была — 2400 тыс. руб.
Россиянки готовят подарки на 23 февраля:
Отметим, что мужчины реже дарят подарки. 11% мужчин готовят подарки на День защитника Отечества для отцов, 5% — порадуют подарком родных, сыновей и себя, 4% — вручат подарки друзьям, 2% — братьям и дедушкам, а 1%- коллегам.
Самый большой бюджет на подарки в Москве — 3700 рублей, в Краснодаре — 3600 рублей и по 3500 рублей в Красноярске, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Меньше всего тратят на подарки в Омске, Волгограде, Воронеже и Самаре — 2700 рублей, а также в Перми — 2300 рублей.
Расходы на подарки заметно выросли за год: