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Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

Омичи за год стали больше тратиться на подарки к 23 февраля

20 февраля 2023, 09:14
Фото: Город55
40% женщин и 58% мужчин не дарят подарки на День защитника Отечества.

Итоги опроса на сервисе SuperJob показали, что Омск занял предпоследнее месте в стране среди городов-миллионников по сумме затрат на подарки к 23 февраля.

Омичи в среднем потратят 2700 тыс. рублей на подарки ко Дню защитника Отечества. Отметим, что в прошлом году сумма была — 2400 тыс. руб.

Фото: Скриншот пресс-служба SuperJob

Россиянки готовят подарки на 23 февраля:

  • мужьям — 24%;
  • отцам — 14%;
  • сыновьям -10%;
  • родных и близких — 7%;
  • возлюбленным — 4%;
  • коллегам и братьям 3%;
  • друзьям — 2%;
  • дедушкам — 1%.


Отметим, что мужчины реже дарят подарки. 11% мужчин готовят подарки на День защитника Отечества для отцов, 5% — порадуют подарком родных, сыновей и себя, 4% — вручат подарки друзьям, 2% — братьям и дедушкам, а 1%- коллегам.

Фото: Скриншот пресс-служба SuperJob

Самый большой бюджет на подарки в Москве — 3700 рублей, в Краснодаре — 3600 рублей и по 3500 рублей в Красноярске, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Меньше всего тратят на подарки в Омске, Волгограде, Воронеже и Самаре — 2700 рублей, а также в Перми — 2300 рублей.

Расходы на подарки заметно выросли за год:

  • в Ростове-на-Дону +500 рублей;
  • в Казани + 300 рублей;
  • в Новосибирске+ 300 рублей;
  • в Челябинске + 300 рублей;
  • в Омске + 300 рублей.
Гранаты из шоколада и консервированные носки. Что дарят в Омске на 23 Февраля
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#Ксения Карагодина#Подарки#Деньги#23 февраля#Общество#Город#Экономика#Статистика#Новости#Омск#Омская область
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