Омичам рассказали о рекультивации огромных свалок на окраинах города

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Пресс-служба администрации Омска сообщила о ходе работ по рекультивации городских свалок в Кировском, Советском и Ленинском округах
Ранее мэр Сергей Шелест вместе с губернатором Александром Бурковым посетили мусорный полигон около поселка Амур-2. В других округах, как и в Центральном, рекультивация идет полным ходом и без отставаний от графика.
Рекультивация закрытых свалок проходит в рамках нацпроекта «Экология» за счет субсидий и средств омского бюджета. Всего на работы по проекту выделено более 8 млрд рублей.