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Published Сегодня, 08:05

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Updated Сегодня, 08:05

Омичам рассказали о рекультивации огромных свалок на окраинах города

20 февраля 2023, 08:05
Фото: пресс-служба администрации Омска
Ход работ по рекультивации мусорных полигонов в Омске идет без отставания от графика.

Пресс-служба администрации Омска сообщила о ходе работ по рекультивации городских свалок в Кировском, Советском и Ленинском округах

Ранее мэр Сергей Шелест вместе с губернатором Александром Бурковым посетили мусорный полигон около поселка Амур-2. В других округах, как и в Центральном, рекультивация идет полным ходом и без отставаний от графика.

Рекультивация закрытых свалок проходит в рамках нацпроекта «Экология» за счет субсидий и средств омского бюджета. Всего на работы по проекту выделено более 8 млрд рублей.

Видео: пресс-служба администрации Омска
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#Дарья Зыкова#Свалки#Рекультивация#Полигон ТБО#Утилизация мусора#Мэрия#Город#Экология#Новости#Омск#Омская область#Видео
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