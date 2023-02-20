«Неожиданность» для зимы. Омичи разучились ездить по городу во время снегопада

Через 10 минут, в 17:30, пробки усилились, и онлайн-карта показала 9 баллов затрудненности движения из 10. Теперь побагровел Фрунзенский мост и Октябрьский мост, а вслед за ними — улица Масленникова и даже часть улицы Лукашевича. Также на некоторых участках образовались аварии, которые также сильно затруднили движение автолюбителям.