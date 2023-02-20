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Posted Сегодня, 11:56

Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

«Неожиданность» для зимы. Омичи разучились ездить по городу во время снегопада

20 февраля 2023, 11:56
Фото: 1MI

В Омске снежный рабочий день закончился 10-балльными пробками

Пробки на дорогах по нарастающей достигли 10 баллов.

Конец рабочего дня в Омске ознаменовался дичайшими пробками в центре Омска, и проблема образовалась не совсем из-за перекрытия Ленинградского моста. Из-за снегопадов и чистки дорог движение по городу серьезно замедлилось, что спровоцировало 10-балльные заторы.

Уже к 17:20 часам в центральной части Омска и у подъезда к Ленинградскому мосту онлайн-карта «загорелась» бордовым: здесь образовались самые большие заторы. В аналогичный цвет окрасилась и развязка у Метромоста, по которому, очевидно, омичи захотели объехать перекрытый мост на Левобережье.

Фото: Онлайн-карты

Через 10 минут, в 17:30, пробки усилились, и онлайн-карта показала 9 баллов затрудненности движения из 10. Теперь побагровел Фрунзенский мост и Октябрьский мост, а вслед за ними — улица Масленникова и даже часть улицы Лукашевича. Также на некоторых участках образовались аварии, которые также сильно затруднили движение автолюбителям. 

Фото: Онлайн-карты

Еще через 20 минут, в 17:50 весь центр Омска окрасился в бурый цвет, и с этого момента пробки в городе достигли 10 баллов.

Максимально проблемными к этому моменту оказались участки улицы Думской в сторону проспекта Карла Маркса, сам проспект Карла Маркса от Цирка до Комсомольского моста. улица Маршала Жукова в обе стороны, улица Пушкина, улица Ленина, улицы Интернациональная, Герцена и Фрунзе, а также Метромост и Ленинградская площадь.

В стороне Нефтяников проблемными оказался район Старозагородной рощи и перекрестка улицы Химиков и проспекта Мира. На Левобережье максимальные пробки собрала улица Лукашевича.

Фото: Онлайн-карты

Тем временем синоптики обещают снегопады еще на несколько дней. Мэр Омска Сергей Шелест поручил дорожным службам заняться расчисткой улиц, однако совсем избежать пробок городу не удалось. 

С омских дорог и улиц вывезли полмиллиона кубометров снега
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#Авария#Пробки#Дороги#ДТП#Новости#Город#Омская область#Омск#Ольга Акамова
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