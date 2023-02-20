«Неожиданность» для зимы. Омичи разучились ездить по городу во время снегопада

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Конец рабочего дня в Омске ознаменовался дичайшими пробками в центре Омска, и проблема образовалась не совсем из-за перекрытия Ленинградского моста. Из-за снегопадов и чистки дорог движение по городу серьезно замедлилось, что спровоцировало 10-балльные заторы.
Уже к 17:20 часам в центральной части Омска и у подъезда к Ленинградскому мосту онлайн-карта «загорелась» бордовым: здесь образовались самые большие заторы. В аналогичный цвет окрасилась и развязка у Метромоста, по которому, очевидно, омичи захотели объехать перекрытый мост на Левобережье.
Через 10 минут, в 17:30, пробки усилились, и онлайн-карта показала 9 баллов затрудненности движения из 10. Теперь побагровел Фрунзенский мост и Октябрьский мост, а вслед за ними — улица Масленникова и даже часть улицы Лукашевича. Также на некоторых участках образовались аварии, которые также сильно затруднили движение автолюбителям.
Еще через 20 минут, в 17:50 весь центр Омска окрасился в бурый цвет, и с этого момента пробки в городе достигли 10 баллов.
Максимально проблемными к этому моменту оказались участки улицы Думской в сторону проспекта Карла Маркса, сам проспект Карла Маркса от Цирка до Комсомольского моста. улица Маршала Жукова в обе стороны, улица Пушкина, улица Ленина, улицы Интернациональная, Герцена и Фрунзе, а также Метромост и Ленинградская площадь.
В стороне Нефтяников проблемными оказался район Старозагородной рощи и перекрестка улицы Химиков и проспекта Мира. На Левобережье максимальные пробки собрала улица Лукашевича.
Тем временем синоптики обещают снегопады еще на несколько дней. Мэр Омска Сергей Шелест поручил дорожным службам заняться расчисткой улиц, однако совсем избежать пробок городу не удалось.