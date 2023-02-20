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Updated Сегодня, 07:01

На трассе в Омской области иностранный водитель фуры без прав выехал на «встречку»

20 февраля 2023, 07:01
Фото: Госавтоинспекция Омской области
Большегруз иностранца изъяли и поместили на спецстоянку.

Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области сообщила, что сегодня ранним утром инспекторы ДПС увидели, что на трассе Троицкое — Чукреевка многотонная фура «МАЗ» выехала на встречную полосу и создала опасную ситуацию на дороге.

Водителя большегруза попросили остановиться. Выяснилось, что за рулем был 33-летний житель Казахстана, прав у него не нашлось. На мужчину завели административное дело по ч.1 ст. 12.7 КоАП «управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления» и ч.4 ст. 12.15 КОАП РФ «выезд на встречную полосу движения». Фуру транспортировали на спецстоянку.

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#Дарья Зыкова#Выезд на встречную полосу#Водитель без прав#Фура#Большегруз#ГИБДД#Общество#Происшествия#Трасса#Новости#Омская область#Омск
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