На трассе в Омской области иностранный водитель фуры без прав выехал на «встречку»

Водителя большегруза попросили остановиться. Выяснилось, что за рулем был 33-летний житель Казахстана, прав у него не нашлось. На мужчину завели административное дело по ч.1 ст. 12.7 КоАП «управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления» и ч.4 ст. 12.15 КОАП РФ «выезд на встречную полосу движения». Фуру транспортировали на спецстоянку.