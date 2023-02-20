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Лучшими врачами Омской области смогут стать люди без медицинского образования

20 февраля 2023, 09:10
Фото: 1MI
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Соответствующий указ с изменениями подписал и. о. губернатора Валерий Бойко.

Участвовать в ежегодной премии губернатора Омской области на звание лучшего врача региона теперь смогут не только медики, но и люди, у которых высшее медицинское образование отсутствует. Такой вывод можно сделать из указа, подписанного и. о. губернатора Омской области Валерием Бойко.

Согласно опубликованному на портале правовой информации указу, единовременным денежным поощрением в конкурсе также будут награждать специалистов с высшим немедицинским образованием.

Отметим, что конкурс традиционно проводят ко Дню медика, который отмечают в третье воскресенье июня. И в предыдущие годы победителями всегда становились опытные, признанные омские врачи.

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#Юлия Истомина#Премия#Врачи#Профессиональный праздник#Конкурс#Высшее образование#Общество#Новости#Омск#Омская область
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