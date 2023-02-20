Лучшими врачами Омской области смогут стать люди без медицинского образования

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Участвовать в ежегодной премии губернатора Омской области на звание лучшего врача региона теперь смогут не только медики, но и люди, у которых высшее медицинское образование отсутствует. Такой вывод можно сделать из указа, подписанного и. о. губернатора Омской области Валерием Бойко.
Согласно опубликованному на портале правовой информации указу, единовременным денежным поощрением в конкурсе также будут награждать специалистов с высшим немедицинским образованием.
Отметим, что конкурс традиционно проводят ко Дню медика, который отмечают в третье воскресенье июня. И в предыдущие годы победителями всегда становились опытные, признанные омские врачи.