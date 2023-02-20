Лучшими врачами Омской области смогут стать люди без медицинского образования

Участвовать в ежегодной премии губернатора Омской области на звание лучшего врача региона теперь смогут не только медики, но и люди, у которых высшее медицинское образование отсутствует. Такой вывод можно сделать из указа, подписанного и. о. губернатора Омской области Валерием Бойко.