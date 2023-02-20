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Posted Сегодня, 15:01

Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:02

Updated Сегодня, 15:02

Гражданская миссия ЕС начала работать в Армении

Сегодня, 15:01
В Армении гражданская миссия Евросоюза начала работу, по результатам которой должен ускориться процесс урегулирования конфликта с Азербайджаном.

В Совете ЕС в ходе заседания в Брюсселе заявили, что гражданская миссия приступает к работе в соответствии с общей политикой безопасности и обороны.

Учреждение гражданской миссии в Армении по содействию урегулированию ситуации в Закавказье и взаимоотношений между Ереваном и Баку было одобрено 23 января главами МИД ЕС, пишет Russian.rt.com.

Мандат миссии рассчитан на двухлетний срок. Штаб разместят на территории Армении.

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