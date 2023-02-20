Гражданская миссия ЕС начала работать в Армении

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
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Updated Сегодня, 15:02
В Совете ЕС в ходе заседания в Брюсселе заявили, что гражданская миссия приступает к работе в соответствии с общей политикой безопасности и обороны.
Учреждение гражданской миссии в Армении по содействию урегулированию ситуации в Закавказье и взаимоотношений между Ереваном и Баку было одобрено 23 января главами МИД ЕС, пишет Russian.rt.com.
Мандат миссии рассчитан на двухлетний срок. Штаб разместят на территории Армении.