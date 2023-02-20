Фирма Ольшанского и Павлова 10 лет не платила за воду. Теперь туда придут приставы

«Водоканал» подал иск в суд из-за долгов ООО за воду, которые копились в течение 10 лет (2012 — 2022). В общей сложности речь идет о 670 тысячах рублей и о пене (правда, достаточно скромной — всего 412 рублей 90 копеек). Суд этот иск удовлетворил, но долг и после этого не был закрыт. В итоге вчера, 19 февраля, по ходатайству «Водоканала» был выдан исполнительный лист.