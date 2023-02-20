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Фирма Ольшанского и Павлова 10 лет не платила за воду. Теперь туда придут приставы

20 февраля 2023, 09:48
Фото: 1MI
иллюстрация
Суд уже выдал исполнительный лист.

Омский арбитражный суд поставил точку в судебной тяжбе АО «Омскводоканал» с ООО «КСМ-Сибирский Железобетон-Тех». ООО, выступавшее в роли ответчика, — омская фирма, которая занимается управлением недвижимостью. Она принадлежит двум известным бизнесменам — Михаилу Ольшанскому и Дмитрию Павлову.

«Водоканал» подал иск в суд из-за долгов ООО за воду, которые копились в течение 10 лет (2012 — 2022). В общей сложности речь идет о 670 тысячах рублей и о пене (правда, достаточно скромной — всего 412 рублей 90 копеек). Суд этот иск удовлетворил, но долг и после этого не был закрыт. В итоге вчера, 19 февраля, по ходатайству «Водоканала» был выдан исполнительный лист.

Напомним: Дмитрий Павлов сейчас является депутатом Законодательного собрания Омской области, самый значимый из его бизнес-активов — компания «Омские кабельные сети». Михаил Ольшанский — директор и совладелец строительной компании «Сибирский железобетон».

#Николай Эйхвальд#Суд#Новости#Дмитрий Павлов#Виталий Ольшанский
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