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Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

Эксперт рассказал о важных открытиях, сделанных при изучении челябинского метеорита

Сегодня, 07:15
Кандидат физико-математических наук, преподаватель ЧелГУ Сергей Замоздра, принимавший непосредственное участие в исследованиях метеорита, упавшего под Челябинском в 2013 году, сообщил, что одним из важных открытий стали минеральные нити, обнаруженные в собранной космической пыли.

Специалист пояснил, что метеоритную пыль в таком объеме удалось собрать впервые, так как обычно при падении на Землю небесных тел находят лишь камни и камушки, тогда как пыль смешивается с грунтом, пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, найденные в пыли минеральные нити во время полета могут вытягиваться как минеральная вата. Еще одним открытием стал тот факт, что в атмосфере «вся эта пыль размазалась по планете», добавил Замоздра.

И наконец, ученые пришли к выводу, что падение метеоритов размером даже в двадцать метров может представлять опасность, тогда как ранее считалось, что для людей опасны только небесные тела свыше сотни метров в диаметре, подытожил ученый.

#Наука
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