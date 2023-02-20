Эксперт рассказал о важных открытиях, сделанных при изучении челябинского метеорита

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Специалист пояснил, что метеоритную пыль в таком объеме удалось собрать впервые, так как обычно при падении на Землю небесных тел находят лишь камни и камушки, тогда как пыль смешивается с грунтом, пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.
По его словам, найденные в пыли минеральные нити во время полета могут вытягиваться как минеральная вата. Еще одним открытием стал тот факт, что в атмосфере «вся эта пыль размазалась по планете», добавил Замоздра.
И наконец, ученые пришли к выводу, что падение метеоритов размером даже в двадцать метров может представлять опасность, тогда как ранее считалось, что для людей опасны только небесные тела свыше сотни метров в диаметре, подытожил ученый.