Эксперт рассказал о важных открытиях, сделанных при изучении челябинского метеорита

Специалист пояснил, что метеоритную пыль в таком объеме удалось собрать впервые, так как обычно при падении на Землю небесных тел находят лишь камни и камушки, тогда как пыль смешивается с грунтом, пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.