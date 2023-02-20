Эксперт: глисты – наиболее частая причина кошачьих голодовок

Кроме стресса, глистов, химического отравления или проглатывания предметов кошки могут перестать есть из-за большого количества шерсти в желудке. Также проблемой может стать воспаление ротовой полости, о котором сигнализируют покрасневшие дёсны, неприятный запах и слюноотделение.