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Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Эксперт: глисты – наиболее частая причина кошачьих голодовок

Сегодня, 09:26
Ветеринар Борис Галкин рассказал журналистам о самых частых причинах голодовок у домашних кошек. Это глисты, сильный стресс, отравление бытовой химией и инородные предметы, проглоченные животным.

В беседе с корреспондентом NEWS.ru ветеринар отметил вред длительного голодания для питомцев, причём, по его словам, сильнее всего от этого страдает печень.

Кроме стресса, глистов, химического отравления или проглатывания предметов кошки могут перестать есть из-за большого количества шерсти в желудке. Также проблемой может стать воспаление ротовой полости, о котором сигнализируют покрасневшие дёсны, неприятный запах и слюноотделение.

Наконец, перестать есть животное может из-за вирусных инфекций. Симптомами такого заражения могут стать выделения из носа, чихание, общая вялость зверька. Кроме этого голодовка может быть следствием заболеваний внутренних органов.

Любой из вышеуказанных симптомов, по словам эксперта, является предпосылкой к скорейшему обращению в ветеринарную клинику. Только специалисты могут назначить правильные анализы, поставить верный диагноз и вылечить любимца.

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