Частный перевозчик в Омске высадил ребенка на мороз и привлек внимание прокуратуры

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
В сообществе «Омск Live» опубликовали жалобу омичей на водителя маршрутки № 222. Мужчина высадил девочку младшего школьного возраста, потому что у нее закончились деньги на карте. Она хотела расплатиться картой сестры, но водитель карту не принял.
«Мы с мужем подъехали к аптеке и увидели, что девочка сидит на остановке, на холоде, и плачет. Я подошла, спросила, что случилось, нужна ли помощь, она все это рассказала. Девочку зовут Лиза. Мы позвонили ее маме, чтобы попросить разрешения отвезти Лизу домой. Пока я была в аптеке, она согрелась в машине и успокоилась. Все закончилось хорошо, ребенок дома», — сообщили неравнодушные омичи.
Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что по сообщениям в СМИ и социальных сетях инициирована проверка о ненадлежащем оказании услуг несовершеннолетней. В ходе проверки установят причины и обстоятельства случившегося, также выяснят, соблюдались ли перевозчиком требования федерального законодательства в сфере безопасности дорожного движения.