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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Частный перевозчик в Омске высадил ребенка на мороз и привлек внимание прокуратуры

20 февраля 2023, 12:08
Фото: Город55
иллюстрация
«Маршрутчик» высадил ребенка из салона, несмотря на то, что девочка хотела расплатиться картой сестры.

В сообществе «Омск Live» опубликовали жалобу омичей на водителя маршрутки № 222. Мужчина высадил девочку младшего школьного возраста, потому что у нее закончились деньги на карте. Она хотела расплатиться картой сестры, но водитель карту не принял.

«Мы с мужем подъехали к аптеке и увидели, что девочка сидит на остановке, на холоде, и плачет. Я подошла, спросила, что случилось, нужна ли помощь, она все это рассказала. Девочку зовут Лиза. Мы позвонили ее маме, чтобы попросить разрешения отвезти Лизу домой. Пока я была в аптеке, она согрелась в машине и успокоилась. Все закончилось хорошо, ребенок дома», — сообщили неравнодушные омичи.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что по сообщениям в СМИ и социальных сетях инициирована проверка о ненадлежащем оказании услуг несовершеннолетней. В ходе проверки установят причины и обстоятельства случившегося, также выяснят, соблюдались ли перевозчиком требования федерального законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Ничего не нарушил. В Омской области школьников высадили из автобуса за 4 км от дома
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#Омск#Прокуратура#Оплата проезда#Дети#Пассажиры#Частный перевозчик#Маршрутка#Общество#Город#Происшествия#Новости#Дарья Зыкова
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