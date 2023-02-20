Больше половины омичей регулярно перерабатывают и не успевают отдохнуть после работы

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
Modified Сегодня, 02:19
Updated Сегодня, 02:19
60% жителей Омской области регулярно перерабатывают и не успевают отдохнуть после работы. Такое исследование провел сервис по поиску работы Зарплата.ру. Из-за повышенных нагрузок работникам некогда заниматься личными делами и семьей.
Около 80% омичей перерабатывают несколько раз в неделю. 18% респондентов ответили, что брать на себя дополнительную нагрузку приходится ежедневно. При этом доплату за переработку получают только 53% сотрудников.
Отдохнуть после работы в будние дни не успевают 68% омичей, 62% жалуются, что также не могут уделять достаточно времени родным и близким, а у 70% не хватает времени на занятия хобби или спортом.
Работают омичи сверхурочно по нескольким причинам: нежелание откладывать задачи на потом (44%), ответственная должность (25%), руководство добавляет задачи, которыми должны заниматься другие специалисты (17%), размытые границы рабочего времени (9%), страх увольнения (5%).