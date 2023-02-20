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Published Сегодня, 02:18

Modified Сегодня, 02:19

Updated Сегодня, 02:19

Больше половины омичей регулярно перерабатывают и не успевают отдохнуть после работы

20 февраля 2023, 02:18
Фото: 1MI
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Доплату за сверхурочную работу получают только 53% сотрудников.

60% жителей Омской области регулярно перерабатывают и не успевают отдохнуть после работы. Такое исследование провел сервис по поиску работы Зарплата.ру. Из-за повышенных нагрузок работникам некогда заниматься личными делами и семьей.

Около 80% омичей перерабатывают несколько раз в неделю. 18% респондентов ответили, что брать на себя дополнительную нагрузку приходится ежедневно. При этом доплату за переработку получают только 53% сотрудников.

Отдохнуть после работы в будние дни не успевают 68% омичей, 62% жалуются, что также не могут уделять достаточно времени родным и близким, а у 70% не хватает времени на занятия хобби или спортом.

Работают омичи сверхурочно по нескольким причинам: нежелание откладывать задачи на потом (44%), ответственная должность (25%), руководство добавляет задачи, которыми должны заниматься другие специалисты (17%), размытые границы рабочего времени (9%), страх увольнения (5%).

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