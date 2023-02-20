«Безопасный счет». Студентка из Омска перевела мошенникам 290 тысяч

Всего за прошедшие сутки в Омской области зафиксировали 15 случаев дистанционного мошенничества. В полиции напомнили, что банковские работники, сотрудники правоохранительных органов никогда не сообщают подобную информацию по телефону и не запрашивают данные карты, а также пароли и коды, которые приходят в сообщениях. Банковских услуг по переводу средств на «безопасные» или «резервные» счета не существует.