Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:26

Published Сегодня, 03:26

Modified Сегодня, 03:40

Updated Сегодня, 03:40

«Безопасный счет». Студентка из Омска перевела мошенникам 290 тысяч

20 февраля 2023, 03:26
Фото: 1MI
Иллюстрация

Молодая омичка перевела телефонным аферистам 290 тысяч рублей

Аферист представился сотрудником службы безопасности банка.

В Октябрьском округе Омска в дежурную часть с заявлением о мошенничестве обратилась 19-летняя местная жительница, сообщили в пресс-службе омской полиции. Девушка перевела мошенникам крупную сумму — почти 300 тысяч рублей.

Выяснилось, что студентке позвонил мошенник и представился сотрудником службы безопасности банка. Злоумышленник сообщил, что девушке необходимо перевести деньги на «безопасный счет». Потерпевшая поверила аферистам и лишилась 290 тысяч рублей. Сейчас следователи выясняют все детали преступления, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Всего за прошедшие сутки в Омской области зафиксировали 15 случаев дистанционного мошенничества. В полиции напомнили, что банковские работники, сотрудники правоохранительных органов никогда не сообщают подобную информацию по телефону и не запрашивают данные карты, а также пароли и коды, которые приходят в сообщениях. Банковских услуг по переводу средств на «безопасные» или «резервные» счета не существует.

Опять на те же грабли. Омич перевел мошенникам 3 миллиона рублей
Узнать подробнее
Омичам предложат заявлять на «Госуслугах» о краже денег с банковских счетов
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Мошенники#Мошенничество#Телефонные мошенники#Мошенник#Уголовное дело#Полиция#Омск
Подпишитесь
Стройку омских ФАПов «застопорила» компания, связанная с семьей Титаревых
Сегодня, 03:06
Гранаты из шоколада и консервированные носки. Что дарят в Омске на 23 Февраля
Сегодня, 03:06
Стало известно, почему в Омской области могут отключить газ
Вчера, 08:50
Больше половины омичей регулярно перерабатывают и не успевают отдохнуть после работы
Сегодня, 02:18
«Подумал, кадры землетрясения в Турции». Омичи пожаловались на состояние жилого дома
Вчера, 12:34
Уже не Hilton. Отелю Фридманов в Омске дали новое название
Вчера, 04:03