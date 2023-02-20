«Безопасный счет». Студентка из Омска перевела мошенникам 290 тысяч

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
В Октябрьском округе Омска в дежурную часть с заявлением о мошенничестве обратилась 19-летняя местная жительница, сообщили в пресс-службе омской полиции. Девушка перевела мошенникам крупную сумму — почти 300 тысяч рублей.
Выяснилось, что студентке позвонил мошенник и представился сотрудником службы безопасности банка. Злоумышленник сообщил, что девушке необходимо перевести деньги на «безопасный счет». Потерпевшая поверила аферистам и лишилась 290 тысяч рублей. Сейчас следователи выясняют все детали преступления, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Всего за прошедшие сутки в Омской области зафиксировали 15 случаев дистанционного мошенничества. В полиции напомнили, что банковские работники, сотрудники правоохранительных органов никогда не сообщают подобную информацию по телефону и не запрашивают данные карты, а также пароли и коды, которые приходят в сообщениях. Банковских услуг по переводу средств на «безопасные» или «резервные» счета не существует.