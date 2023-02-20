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Published Сегодня, 06:13

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Бастрыкин проверит ситуацию с изъятием детей из омской многодетной семьи

20 февраля 2023, 06:13
Фото: sledcom.ru
У супругов есть 6 месяцев для доказательства того, что они в силах растить и воспитывать детей.

Александр Бастрыкин поручил представить доклад по ситуации с изъятием малолетних детей из многодетной семьи в Омской области, сообщается в официальном паблике приемной председателя СК России ВКонтакте.

Проверку инициировали после комментария с просьбой обратить внимание на ситуацию вокруг изъятия трех малолетних детей из многодетной семьи Привалихиных в Тарском районе. Младшего ребенка уже передали на воспитание в семью из другого региона, несмотря на отсутствие решения суда о лишении родителей родительских прав, сообщают следователи. Бабушке также не дали возможность оформить опеку над внуками.

«16 февраля 2023 года суд постановил ограничить супругов в родительских правах. Трое их сыновей были переданы в органы опеки. Хочу отметить, что это — решение суда. И ограничение — это не лишение родительских прав. Это временная мера, целью которой является защита интересов ребёнка без полного лишения родителей их прав.
У супругов есть 6 месяцев для доказательства того, что они в силах растить и воспитывать детей, создать им достойные условия», — рассказал глава Тарского района Евгений Лысаков в социальных сетях.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК Олегу Винникову принять необходимые меры и представить доклад по ситуации.

История многодетной семьи из Тары тянется с 2021 года. К ситуации подключилась, в том числе, детский омбудсмен Елизавета Степкина, о чем Город55 сообщал ранее.

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#Евгений Игишев#Следком#Следственный комитет#Многодетные семьи#Общество#Омск#Омская область#Бастрыкин#Александр Бастрыкин#Опека
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