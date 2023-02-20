Бастрыкин проверит ситуацию с изъятием детей из омской многодетной семьи

Александр Бастрыкин поручил представить доклад по ситуации с изъятием малолетних детей из многодетной семьи в Омской области, сообщается в официальном паблике приемной председателя СК России ВКонтакте.



Проверку инициировали после комментария с просьбой обратить внимание на ситуацию вокруг изъятия трех малолетних детей из многодетной семьи Привалихиных в Тарском районе. Младшего ребенка уже передали на воспитание в семью из другого региона, несмотря на отсутствие решения суда о лишении родителей родительских прав, сообщают следователи. Бабушке также не дали возможность оформить опеку над внуками.