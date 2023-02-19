Владелец иномарки, которая врезалась в столб, рассказал о ДТП с пострадавшими омичами

«Все пассажиры здоровы, отделались ушибами и испугом. Не было цели перед кем-то повыпендриваться. Машину снесло при обгоне на встречную полосу, так как попали в калию», — описывает события автор поста. Автомобиль попытались выровнять, но он начал ходить влево-вправо. У водителя был выбор: выехать на «встречку» или уйти в сугроб на обочине. Иномарку занесло и вместо снега она врезалась в столб, пояснил участник событий.