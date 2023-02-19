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Published Сегодня, 10:56

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Владелец иномарки, которая врезалась в столб, рассказал о ДТП с пострадавшими омичами

19 февраля 2023, 10:56
Фото: 1MI
иллюстрация
Он уверяет, что сейчас все дома, никто серьезно не пострадал.

Владелец «Toyota Mark II», который вечером 18 февраля врезался в фонарный столб, рассказал, что произошло на дороге. Пост опубликовал в группе «Инцидент Омск».

«Все пассажиры здоровы, отделались ушибами и испугом. Не было цели перед кем-то повыпендриваться. Машину снесло при обгоне на встречную полосу, так как попали в калию», — описывает события автор поста. Автомобиль попытались выровнять, но он начал ходить влево-вправо. У водителя был выбор: выехать на «встречку» или уйти в сугроб на обочине. Иномарку занесло и вместо снега она врезалась в столб, пояснил участник событий.

Напомним, ранее мы сообщали об этом ДТП. В больницу после столкновения увезли двух девушек 19-ти и 17-лет. В посте сказано, что сейчас они уже дома.

Омич на иномарке врезался в фонарный столб. Пострадали две девушки
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#ДТП#ДТП с пострадавшими#Общество#Происшествия#Город#Новости#Омск#Соцсети
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