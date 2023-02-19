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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

В Омской области продают молокозавод за один миллиард рублей

19 февраля 2023, 13:07
Фото: 1MI
иллюстрация
На территории есть своя котельная и подстанция.

На одном из сайтов объявлений появилось предложение о продаже готового бизнеса в Омске за один миллиард рублей. Речь о действующем молокозаводе в Старом Кировске. Общая площадь участка — 14 611 «квадратов».

На производстве перерабатывается до 200 тонн молока в сутки, в месяц выпускается свыше 450 тонн сыра и более 200 тонн масла. Сейчас на месте строят помещение для сушения сыворотки. На заводе есть оборудования для производства плавленых сыров, айрана, тана, творога.

В объявлении сказано, что все здания на предприятии огорожены и охраняются, в том числе собственная котельная и трансформаторная подстанция. Владелец отмечает возможность перепрофилирования.

#Продажа#Бизнес#Производство#Общество#Экономика#Новости#Омск
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