В Омской области продают молокозавод за один миллиард рублей

На производстве перерабатывается до 200 тонн молока в сутки, в месяц выпускается свыше 450 тонн сыра и более 200 тонн масла. Сейчас на месте строят помещение для сушения сыворотки. На заводе есть оборудования для производства плавленых сыров, айрана, тана, творога.