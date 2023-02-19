В Омске на Ленинградском мосту начали устанавливать разделительные блоки

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Published Сегодня, 06:50
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На подходах к Ленинградскому мосту продолжают перераспределять транспортные потоки. Об этом сообщает департамент транспорта мэрии. Цель — избежать пробок, обеспечить безопасность автолюбителям.
С 19 по 25 февраля начнется установка разделительных блоков на пересечении Ленинградской площади и улицы Ленина в направлении Левого берега. Две средние полосы перекроют, въезд на мост будет с крайней левой полосы. Крайняя правая — для съезда в направлении с Иртышской набережной с учетом разрешения светофора.
Движение по мосту из центра города на Левобережье перенаправят в крайнюю левую полосу. Так, до 25 февраля будет две полосы: одна — в центр, другая — из центра.
Омичей просят строго соблюдать требования установленных дорожных знаков и сигналы регулировщиков, пешеходам советуют уделить особое внимание безопасному пересечению дороги.