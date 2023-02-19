В Омске на Ленинградском мосту начали устанавливать разделительные блоки

С 19 по 25 февраля начнется установка разделительных блоков на пересечении Ленинградской площади и улицы Ленина в направлении Левого берега. Две средние полосы перекроют, въезд на мост будет с крайней левой полосы. Крайняя правая — для съезда в направлении с Иртышской набережной с учетом разрешения светофора.