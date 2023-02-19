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Posted Сегодня, 04:03

Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

Уже не Hilton. Отелю Фридманов в Омске дали новое название

19 февраля 2023, 04:03
Фото: 1MI
иллюстрация

Отель Фридманов в Омске будет называться «50/60»

Уход из России зарубежной сети отелей повлиял на смену концепции.

Отель, который строят по адресу улица Щербанева, 20, будет носить название «50/60». Об этом стало известно из информации с сайта по поиску вакансий. Сейчас на объект ищут сотрудников: маркетолога/SMM специалиста и руководителя службы Housekeeping.

Владельцем отеля является Илья Фридман. Объект должны были сдать к началу Молодежного чемпионата мира по хоккею. Напомним, планировалось, что он пройдет в Омске в 2023 году. Однако крупное спортивное мероприятие в нашем городе не состоится. В марте бизнесмен заявил, что изменятся название отеля и сроки ввода в эксплуатацию.

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Гостиница должна была стать частью отелей Hilton, но зарубежная компания объявила о приостановке работы в России. Именно поэтому концепцию пришлось изменить.

#Отель#Строительство#Общество#Город#Новости#Омск#Илья Фридман
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