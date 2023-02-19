Уже не Hilton. Отелю Фридманов в Омске дали новое название

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Отель, который строят по адресу улица Щербанева, 20, будет носить название «50/60». Об этом стало известно из информации с сайта по поиску вакансий. Сейчас на объект ищут сотрудников: маркетолога/SMM специалиста и руководителя службы Housekeeping.
Владельцем отеля является Илья Фридман. Объект должны были сдать к началу Молодежного чемпионата мира по хоккею. Напомним, планировалось, что он пройдет в Омске в 2023 году. Однако крупное спортивное мероприятие в нашем городе не состоится. В марте бизнесмен заявил, что изменятся название отеля и сроки ввода в эксплуатацию.
Гостиница должна была стать частью отелей Hilton, но зарубежная компания объявила о приостановке работы в России. Именно поэтому концепцию пришлось изменить.