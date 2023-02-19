Уже не Hilton. Отелю Фридманов в Омске дали новое название

Владельцем отеля является Илья Фридман. Объект должны были сдать к началу Молодежного чемпионата мира по хоккею. Напомним, планировалось, что он пройдет в Омске в 2023 году. Однако крупное спортивное мероприятие в нашем городе не состоится. В марте бизнесмен заявил, что изменятся название отеля и сроки ввода в эксплуатацию.