Труп в центре Омска, ликвидация компаний, неудачный бизнес. Воскресные новости

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Очевидцы обнаружили тело на козырьке подъезда одного из домов в центре города. Городу55 удалось выяснить подробности. Читайте в материале ниже:
Бывшая управляющая компания, которая отвечала за стабильность и качество услуг регоператора «Магнит» в Омске, ликвидирована. Хотя договор был на пять лет. Подробности:
Некогда успешный омский бизнесмен в сфере такси Максим Лагутин лишается своего последнего актива. Сейчас процедуру ликвидации проходит его московская компания. Рассказываем, почему это интересно омичам: