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Труп в центре Омска, ликвидация компаний, неудачный бизнес. Воскресные новости

19 февраля 2023, 14:00
Фото: Город55
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Новости, которые нельзя пропустить.

Труп мужчины в центре Омска

Очевидцы обнаружили тело на козырьке подъезда одного из домов в центре города. Городу55 удалось выяснить подробности. Читайте в материале ниже:

На козырьке подъезда в центре Омска обнаружили труп молодого мужчины
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Регоператор «Магнит»

Бывшая управляющая компания, которая отвечала за стабильность и качество услуг регоператора «Магнит» в Омске, ликвидирована. Хотя договор был на пять лет. Подробности:

Бывшую УК омского регоператора «Магнит» ликвидировали
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Такси в Омске

Некогда успешный омский бизнесмен в сфере такси Максим Лагутин лишается своего последнего актива. Сейчас процедуру ликвидации проходит его московская компания. Рассказываем, почему это интересно омичам:

Последняя фирма некогда успешного омского бизнесмена в сфере такси ликвидируется
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#Смерть#Мусор#Такси#Происшествия#Общество#Экономика#Новости#Омская область#Омск
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