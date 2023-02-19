Снова смерть. Коронавирус в Омской области вновь набирает обороты

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Федеральный портал «стопкоронавирус.рф» опубликовал свежую статистику по коронавирусу в стране. В Омской области ухудшаются показатели. За сутки выявлено 164 новых случая, зафиксирован летальный исход. Госпитализация потребовалась двум пациентам. Выздоровели 94 человека.
Отметим, ровно неделю назад было на 29 новых случаев ковида меньше и тоже одна смерть.
Всего за последние 24 часа в России обнаружено 14 233 положительных диагноза, скончались 36 человек.