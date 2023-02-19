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Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Снова смерть. Коронавирус в Омской области вновь набирает обороты

19 февраля 2023, 08:16
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области выявлено 164 случая коронавируса за сутки

Неделю назад показатели были меньше.

Федеральный портал «стопкоронавирус.рф» опубликовал свежую статистику по коронавирусу в стране. В Омской области ухудшаются показатели. За сутки выявлено 164 новых случая, зафиксирован летальный исход. Госпитализация потребовалась двум пациентам. Выздоровели 94 человека.

Отметим, ровно неделю назад было на 29 новых случаев ковида меньше и тоже одна смерть.

Новая волна? В Омске вновь есть летальные исходы от коронавируса
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Всего за последние 24 часа в России обнаружено 14 233 положительных диагноза, скончались 36 человек.

#Коронавирус#Здравоохранение#Медицина#Статистика#Смерть#Общество#Новости#Омск#Омская область
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