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Published Сегодня, 06:28

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Updated Сегодня, 06:30

Шалость не удалась. Омичка украла породистую собаку из-под носа владелицы

19 февраля 2023, 06:28
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичка украла породистую собаку из будки

Подозреваемая заявила, что потеряла деньги на покупку пса.

В полицию Большеуковского района обратилась 22-летняя местная жительница. Заявила о краже со двора дома собаки. Шарпею было два года. Правоохранители выехали на место.

Выяснилось, владелица договаривалась о продаже животного. Покупателем стала местная жительница, она приехала гораздо позже обозначенного времени, на улице стемнело. Женщина заявила, что денег на собаку нет. Владелица отдавать шарпея бесплатно отказалась и зашла в дом. Позже хозяйка обнаружила пустую будку.

Полицейские направились по адресу проживания покупателя. Собака была там, на руках у мужа женщины. Тот пояснил: не знал, что супругу украла пса, был уверен в покупке. Подозреваемая объяснила свою мотивацию, мол, не хотела возвращаться домой без шарпея, но деньги на него потеряла.

Сейчас животное находится у законной владелице. Правоохранители проводят проверку.

#Кража#Собака#Животные#Полиция#Происшествия#Общество#Новости#Омская область#Большеуковский район
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