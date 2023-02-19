Шалость не удалась. Омичка украла породистую собаку из-под носа владелицы

Полицейские направились по адресу проживания покупателя. Собака была там, на руках у мужа женщины. Тот пояснил: не знал, что супругу украла пса, был уверен в покупке. Подозреваемая объяснила свою мотивацию, мол, не хотела возвращаться домой без шарпея, но деньги на него потеряла.