Шалость не удалась. Омичка украла породистую собаку из-под носа владелицы

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
В полицию Большеуковского района обратилась 22-летняя местная жительница. Заявила о краже со двора дома собаки. Шарпею было два года. Правоохранители выехали на место.
Выяснилось, владелица договаривалась о продаже животного. Покупателем стала местная жительница, она приехала гораздо позже обозначенного времени, на улице стемнело. Женщина заявила, что денег на собаку нет. Владелица отдавать шарпея бесплатно отказалась и зашла в дом. Позже хозяйка обнаружила пустую будку.
Полицейские направились по адресу проживания покупателя. Собака была там, на руках у мужа женщины. Тот пояснил: не знал, что супругу украла пса, был уверен в покупке. Подозреваемая объяснила свою мотивацию, мол, не хотела возвращаться домой без шарпея, но деньги на него потеряла.
Сейчас животное находится у законной владелице. Правоохранители проводят проверку.