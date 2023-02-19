«Разговоры о важном» для всех и поднятие флага в вузах. Кравцов анонсировал изменения

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что церемонию исполнения гимна и поднятия флага по понедельникам введут в педагогических вузах страны. Сейчас мероприятия проходят только в школах.
Будущие педагоги также станут слушателями «Разговоров о важном». Вопросы обсуждались на заседании правления Ассоциации развития педагогического образования.
«Мы приняли решение, чтобы „Разговоры о важном“ были и для родителей», — заявил Сергей Кравцов. Сейчас прорабатывается формат, который будет интересен взрослому слушателю.