Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

«Разговоры о важном» для всех и поднятие флага в вузах. Кравцов анонсировал изменения

19 февраля 2023, 12:55
Фото: 1MI
иллюстрация
Решения были приняты на заседании правления Ассоциации развития педагогического образования.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что церемонию исполнения гимна и поднятия флага по понедельникам введут в педагогических вузах страны. Сейчас мероприятия проходят только в школах.

Будущие педагоги также станут слушателями «Разговоров о важном». Вопросы обсуждались на заседании правления Ассоциации развития педагогического образования.

«Мы приняли решение, чтобы „Разговоры о важном“ были и для родителей», — заявил Сергей Кравцов. Сейчас прорабатывается формат, который будет интересен взрослому слушателю.

#Общество#Политика#Новости#Россия#Омск#Омская область#Сергей Кравцов
Подпишитесь
Гибель рыбаков, перекрытие Ленинградского моста, подорожание проезда в Омске
Сегодня, 11:29
После стольких лет. В Омске выделили миллионы на долгострой в Центральном округе
Сегодня, 03:33
Стало известно, почему в Омской области могут отключить газ
Сегодня, 08:50
«Плюс», дождь и метель. Какая погода ждет омичей на короткой рабочей неделе
Сегодня, 07:12
«Подумал, кадры землетрясения в Турции». Омичи пожаловались на состояние жилого дома
Сегодня, 12:34
Уже не Hilton. Отелю Фридманов в Омске дали новое название
Сегодня, 04:03