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Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

Премия или подарок. Как омские работодатели поощряют сотрудников на праздники

19 февраля 2023, 11:40
Фото: 1MI
иллюстрация

47% омских компаний устраивают корпоратив на 23 февраля и 8 марта

Некоторые компании дарят подарки партнерам по бизнесу, клиентам и контролирующим органам.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди омичей. Выяснилось, 12% компаний выплачивают сотрудникам премии к 23 февраля. А вот бонусы на 8 марта выдают 16% организаций. Правда, подарками работодатель радует чаще, чем денежными вознаграждениями. Сюрпризы для мужчин есть в 42% компаний, а для женщин — в 45%.

Чаще всего подарки получают сотрудники. Однако около 12% фирм готовят сюрпризы для партнеров по бизнесу, 11% — для клиентов, всего 3% — для контролирующих органов.

Корпоративы на 23 февраля и 8 марта проводят 47% опрошенных работодателей. В 22% компаний будет два полноценных мероприятия на каждый праздник, в 7% — одно общее.

#Подарок#Премия#Праздники#23 февраля#8 марта#Общество#Экономика#Новости#Омск#Омская область
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