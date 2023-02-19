Премия или подарок. Как омские работодатели поощряют сотрудников на праздники

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди омичей. Выяснилось, 12% компаний выплачивают сотрудникам премии к 23 февраля. А вот бонусы на 8 марта выдают 16% организаций. Правда, подарками работодатель радует чаще, чем денежными вознаграждениями. Сюрпризы для мужчин есть в 42% компаний, а для женщин — в 45%.