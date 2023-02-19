Премия или подарок. Как омские работодатели поощряют сотрудников на праздники

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди омичей. Выяснилось, 12% компаний выплачивают сотрудникам премии к 23 февраля. А вот бонусы на 8 марта выдают 16% организаций. Правда, подарками работодатель радует чаще, чем денежными вознаграждениями. Сюрпризы для мужчин есть в 42% компаний, а для женщин — в 45%.
Чаще всего подарки получают сотрудники. Однако около 12% фирм готовят сюрпризы для партнеров по бизнесу, 11% — для клиентов, всего 3% — для контролирующих органов.
Корпоративы на 23 февраля и 8 марта проводят 47% опрошенных работодателей. В 22% компаний будет два полноценных мероприятия на каждый праздник, в 7% — одно общее.