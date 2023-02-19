Предупредительные меры. В одном из районов Омской области могут отключить газ

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Администрация Тары обратилась к местным жителям. ОАО «Тевризнефтегаз» сейчас снижает давление природного газа, который подают по газопроводу Тевриз-Тара. Тарчан предупреждают о возможном аварийном отключении ресурса.
Некоторые жители используют природный газ для отопления и приготовления пищи. Их просят проверить, как работают резервные источники. Не исключено, что придется ими воспользоваться.
Напомним, массовое отключение газа произошло в Омской области сразу после новогодних праздников.