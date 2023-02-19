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Posted Сегодня, 07:48

Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Предупредительные меры. В одном из районов Омской области могут отключить газ

19 февраля 2023, 07:48
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичей предупредили о возможном отключении газа

Жителей просят проверить резервные источники.

Администрация Тары обратилась к местным жителям. ОАО «Тевризнефтегаз» сейчас снижает давление природного газа, который подают по газопроводу Тевриз-Тара. Тарчан предупреждают о возможном аварийном отключении ресурса.

Некоторые жители используют природный газ для отопления и приготовления пищи. Их просят проверить, как работают резервные источники. Не исключено, что придется ими воспользоваться.

Напомним, массовое отключение газа произошло в Омской области сразу после новогодних праздников.

В Омской области жители поселка остались без газа
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#Газ#Отключение#Отключение газа#Общество#Происшествия#Новости#Тара#Омская область
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