Последняя фирма некогда успешного омского бизнесмена в сфере такси ликвидируется

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Городу55 стало известно о процедуре ликвидации ООО «Первое городское такси». Заявление было подано 26 октября 2022 года. Ликвидируют компанию 1 марта 2023 года.
Фирма зарегистрирована в Москве, однако генеральным директором значится омич — Максим Лагутин. Раньше он был успешным предпринимателем в сфере такси. Однако сейчас в активе бизнесмена не осталось действующих компаний. Были ликвидированы омские ООО «ФСТ», ООО «Инвеставто», ООО «Глобус», НП «Ассоциация омских такси», а также ООО «Сибтрейд» в Алтайском крае.
В шаге от ликвидации находится последняя фирма, принадлежащая Лагутину. «Первое городское такси» занималось легковым такси и арендой авто с водителем.