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Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 05:26

Updated Сегодня, 05:26

Последняя фирма некогда успешного омского бизнесмена в сфере такси ликвидируется

19 февраля 2023, 05:22
Фото: 1MI
иллюстрация

Омский бизнесмен Лагутин лишается последнего актива

Ликвидация началась в октябре прошлого года.

Городу55 стало известно о процедуре ликвидации ООО «Первое городское такси». Заявление было подано 26 октября 2022 года. Ликвидируют компанию 1 марта 2023 года.

Фирма зарегистрирована в Москве, однако генеральным директором значится омич — Максим Лагутин. Раньше он был успешным предпринимателем в сфере такси. Однако сейчас в активе бизнесмена не осталось действующих компаний. Были ликвидированы омские ООО «ФСТ», ООО «Инвеставто», ООО «Глобус», НП «Ассоциация омских такси», а также ООО «Сибтрейд» в Алтайском крае.

В шаге от ликвидации находится последняя фирма, принадлежащая Лагутину. «Первое городское такси» занималось легковым такси и арендой авто с водителем.

#Такси#Ликвидация#Экономика#Общество#Новости#Омск#Омская область#Москва#Алтайский край#Россия
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