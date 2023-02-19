Последняя фирма некогда успешного омского бизнесмена в сфере такси ликвидируется

Фирма зарегистрирована в Москве, однако генеральным директором значится омич — Максим Лагутин. Раньше он был успешным предпринимателем в сфере такси. Однако сейчас в активе бизнесмена не осталось действующих компаний. Были ликвидированы омские ООО «ФСТ», ООО «Инвеставто», ООО «Глобус», НП «Ассоциация омских такси», а также ООО «Сибтрейд» в Алтайском крае.