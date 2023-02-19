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После стольких лет. В Омске выделили миллионы на долгострой в Центральном округе

19 февраля 2023, 03:33
Фото: 1MI
иллюстрация

На сдачу долгостроя на 10 лет Октября в Омске выделили 183 млн руб

Подрядчику предстоит работать в оперативном режиме.

Стартовал поиск подрядчика, который займется долгостроем на пересечении улиц 10 лет Октября и Куйбышева. Заказчик — «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Омской области». Информация доступна на портале госзакупок.

Дом близ остановки «Городской музей» начинали возводить на средства дольщиков более 20 лет назад. Обманутые омичи до сих пор не получили ни квартиры, ни компенсацию.

Теперь подрядчику предлагают достроить семиэтажку на 58 квартир, оборудовать парковку. Начальная стоимость работ — 183 556 642 рубля. На завершение объекта отводится всего 150 дней.

Заявки от подрядчиков будут принимать до 7 марта. Торги проведут 13 числа.

#Строительство#Долгострой#Подрядчик#Аукцион#Торги#Обманутые дольщики#Госзакупки#Общество#Город#Новости#Омск
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