«Подумал, кадры землетрясения в Турции». Омичи пожаловались на состояние жилого дома

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Омичи пожаловались на состояние жилого дома в Ленинском округе. «Холодная вода отсутствует, фундамент садится, влага, тепла в трубах нет. Зато за содержание жилья и капитальный ремонт деньги гребут», — сказано в посте группы «Ревизорро Омск».
Местные жители пытались решить проблему через управляющую компанию, но тщетно. С текстом также опубликована видеозапись с места событий. Оператор спускается в подвал дома, где ключом бьет вода, стены и пол обледенели, слышно, как свистят трубы. «Холодную воду прорвало. ТПК 15. Подвал», — голос за кадром.
Омичи в комментариях поделились: «Сначала подумал, что это кадры после землетрясения в Турции». На публикацию отреагировали и чиновники мэрии. Они привели информацию местной управляющей компании: жилищники работают над устранением аварийной ситуации. Также сообщается, что в ближайшее время планируется капитальная замена участка трубопровода холодного водоснабжения.