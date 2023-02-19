«Подумал, кадры землетрясения в Турции». Омичи пожаловались на состояние жилого дома

Омичи в комментариях поделились: «Сначала подумал, что это кадры после землетрясения в Турции». На публикацию отреагировали и чиновники мэрии. Они привели информацию местной управляющей компании: жилищники работают над устранением аварийной ситуации. Также сообщается, что в ближайшее время планируется капитальная замена участка трубопровода холодного водоснабжения.