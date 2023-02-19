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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

«Подумал, кадры землетрясения в Турции». Омичи пожаловались на состояние жилого дома

19 февраля 2023, 12:34
Фото: 1MI
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В жилом доме Омска из-за порыва трубы обледенел подвал

Жители пытались решить проблему без привлечения внимания, но не вышло.
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Фото: скриншот паблика Ревизорро Омск

Омичи пожаловались на состояние жилого дома в Ленинском округе. «Холодная вода отсутствует, фундамент садится, влага, тепла в трубах нет. Зато за содержание жилья и капитальный ремонт деньги гребут», — сказано в посте группы «Ревизорро Омск».

Местные жители пытались решить проблему через управляющую компанию, но тщетно. С текстом также опубликована видеозапись с места событий. Оператор спускается в подвал дома, где ключом бьет вода, стены и пол обледенели, слышно, как свистят трубы. «Холодную воду прорвало. ТПК 15. Подвал», — голос за кадром.

Омичи в комментариях поделились: «Сначала подумал, что это кадры после землетрясения в Турции». На публикацию отреагировали и чиновники мэрии. Они привели информацию местной управляющей компании: жилищники работают над устранением аварийной ситуации. Также сообщается, что в ближайшее время планируется капитальная замена участка трубопровода холодного водоснабжения.

#Жалобы#Соцсети#Дом#Труба#Общество#Происшествия#Город#Новости#Омск
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