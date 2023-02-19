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Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

«Плюс», дождь и метель. Какая погода ждет омичей на короткой рабочей неделе

19 февраля 2023, 07:12
Фото: 1MI
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В Омске потеплеет до +2 и пойдет дождь

Синоптики представили неожиданный прогноз.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Сегодня, 19 февраля, ночью при прояснении похолодает до -25 градусов. Местами пойдет небольшой снег.

Новая рабочая неделя начнется с -14, осадки сохранятся. Порывы ветра достигнут 13 метров в секунду. В ночь на вторник похолодает до -18 градусов. Ожидается умеренный снег, в отдельных районах ветер — до 14 метров в секунду.

Днем 21 февраля -2…-7, местами небольшие осадки. Ветер успокоится до 10 метров в секунду.

Ухудшение погоды прогнозируют в ночь на среду. При прояснении похолодает до -15 градусов. Снег будет идти с дождем, ожидаются метель, гололед, налипание мокрого снега. Порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду.

Последний рабочий день на грядущей неделе обещает порадовать омичей плюсовой температурой. В регионе потеплеет до +2 градусов. Однако не стоит рассчитывать на теплую по-весеннему обстановку. Местами снег и дождь, в отдельных районах метель, гололед, налипание снега. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.

иллюстрация
Фото: Обь-Иртышское УГМС
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