«Плюс», дождь и метель. Какая погода ждет омичей на короткой рабочей неделе

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Сегодня, 19 февраля, ночью при прояснении похолодает до -25 градусов. Местами пойдет небольшой снег.
Новая рабочая неделя начнется с -14, осадки сохранятся. Порывы ветра достигнут 13 метров в секунду. В ночь на вторник похолодает до -18 градусов. Ожидается умеренный снег, в отдельных районах ветер — до 14 метров в секунду.
Днем 21 февраля -2…-7, местами небольшие осадки. Ветер успокоится до 10 метров в секунду.
Ухудшение погоды прогнозируют в ночь на среду. При прояснении похолодает до -15 градусов. Снег будет идти с дождем, ожидаются метель, гололед, налипание мокрого снега. Порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду.
Последний рабочий день на грядущей неделе обещает порадовать омичей плюсовой температурой. В регионе потеплеет до +2 градусов. Однако не стоит рассчитывать на теплую по-весеннему обстановку. Местами снег и дождь, в отдельных районах метель, гололед, налипание снега. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.