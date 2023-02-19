«Плюс», дождь и метель. Какая погода ждет омичей на короткой рабочей неделе

Последний рабочий день на грядущей неделе обещает порадовать омичей плюсовой температурой. В регионе потеплеет до +2 градусов. Однако не стоит рассчитывать на теплую по-весеннему обстановку. Местами снег и дождь, в отдельных районах метель, гололед, налипание снега. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.