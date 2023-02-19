Омских охотников подозревают в жестоком обращении с волком

«Однако решений о регулировании численности волка в Называевском районе не принималось, а применение механического транспортного средства для поиска, преследования и добычи волка в рамках любительской и спортивной охоты запрещено», — подчеркнули чиновники. Они посчитали жестоким обращением действия на видео.