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Published Сегодня, 12:19

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Updated Сегодня, 12:21

Омских охотников подозревают в жестоком обращении с волком

19 февраля 2023, 12:19
Фото: 1MI
иллюстрация
Профильные специалисты обратили внимание на видео в интернете.

Региональное минприроды сообщает, что в интернете распространяется видеоролик. На кадрах: группа охотников на снегоходах настигли волка. Охота на это животное сейчас разрешена.

«Однако решений о регулировании численности волка в Называевском районе не принималось, а применение механического транспортного средства для поиска, преследования и добычи волка в рамках любительской и спортивной охоты запрещено», — подчеркнули чиновники. Они посчитали жестоким обращением действия на видео.

Один из участников происходящего заявил, охотились в ООО «Калибр», это Называевский район. Местная полиция зарегистрировала материал проверки по данному факту. Возможно, нарушалось охотничье законодательство.

Сейчас специалисты устанавливают дату и точное место события, выясняют детали.

#Охота#Минприроды#Полиция#Жестокое обращение с животными#Жестокое обращение#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Называевский район
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