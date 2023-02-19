Омских охотников подозревают в жестоком обращении с волком

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Региональное минприроды сообщает, что в интернете распространяется видеоролик. На кадрах: группа охотников на снегоходах настигли волка. Охота на это животное сейчас разрешена.
«Однако решений о регулировании численности волка в Называевском районе не принималось, а применение механического транспортного средства для поиска, преследования и добычи волка в рамках любительской и спортивной охоты запрещено», — подчеркнули чиновники. Они посчитали жестоким обращением действия на видео.
Один из участников происходящего заявил, охотились в ООО «Калибр», это Называевский район. Местная полиция зарегистрировала материал проверки по данному факту. Возможно, нарушалось охотничье законодательство.
Сейчас специалисты устанавливают дату и точное место события, выясняют детали.