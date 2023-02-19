Омичи нашли в старом доме револьвер времен Второй мировой войны

Полиция Исилькульского района проводит проверку после добровольной выдачи оружия 37-летней местной жительницей. Она принесла в отдел пистолет, говорит, они с супругом нашли его в одной из придомовых построек. Дом купили давно у пожилой пары, начали чинить потолок. Во время замены одной из досок оружие выпало.