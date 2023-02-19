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Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

Омичи нашли в старом доме револьвер времен Второй мировой войны

19 февраля 2023, 09:37
Фото: 1MI
иллюстрация
Оружие супруги передали в полицию.

Полиция Исилькульского района проводит проверку после добровольной выдачи оружия 37-летней местной жительницей. Она принесла в отдел пистолет, говорит, они с супругом нашли его в одной из придомовых построек. Дом купили давно у пожилой пары, начали чинить потолок. Во время замены одной из досок оружие выпало.

Пистолет передали на исследование. Выяснилось, что это револьвер «Наган» 1945 года выпуска. К стрельбе уже не годен.

Правоохранители обратились к омичам: если вы не являетесь собственником оружия, то хранение и использование строго запрещены, его следует сразу сдать. Отметим, за незаконное хранение боеприпасов есть уголовная ответственность — до четырех лет лишения свободы.

#Оружие#Полиция#Общество#Новости#Омск#Омская область
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