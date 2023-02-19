Омич на иномарке врезался в фонарный столб. Пострадали две девушки

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:21
18 февраля стало известно о происшествии с пострадавшими. Подробности рассказали в Госавтоинспекции.
Сообщение о ДТП поступило в 21:40. За рулем «Toyota Mark II» находился 22-летний парень без водительских прав. Он ехал по улице 21-я Амурская. В районе дома №23 не справился с управлением и врезался в бетонную мачту фонаря.
В результате аварии в больнице оказались 19-летняя и 17-летняя девушки, пассажиры авто.
Сейчас по данному факту ведется проверка.