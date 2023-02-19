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Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Омич на иномарке врезался в фонарный столб. Пострадали две девушки

19 февраля 2023, 06:19
Фото: 1MI
иллюстрация

Две омички пострадали при столкновении авто со столбом

За рулем находился водитель без прав.

18 февраля стало известно о происшествии с пострадавшими. Подробности рассказали в Госавтоинспекции.

Сообщение о ДТП поступило в 21:40. За рулем «Toyota Mark II» находился 22-летний парень без водительских прав. Он ехал по улице 21-я Амурская. В районе дома №23 не справился с управлением и врезался в бетонную мачту фонаря.

В результате аварии в больнице оказались 19-летняя и 17-летняя девушки, пассажиры авто.

Сейчас по данному факту ведется проверка.

#ДТП#ДТП с пострадавшими#Полиция#ГИБДД#Общество#Происшествия#Город#Омск
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