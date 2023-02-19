На козырьке подъезда в центре Омска обнаружили труп молодого мужчины

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
В центре Омска на козырьке подъезда обнаружили труп мужчины. Информацию об этом впервые огласили очевидцы в группе «Аварийный Омск»: «Тело сняли только через два с половиной часа, все время свисали ноги и проходящие люди наблюдали».
Городу55 удалось выяснить подробности. Сообщение об обнаружении трупа поступило в полицию 18 февраля в 16:54. Правоохранители подъехали к девятиэтажному дому №2 по улице Кемеровская.
Погибшим оказался мужчина в возрасте 32-х лет. Сейчас по данному факту проводится проверка.