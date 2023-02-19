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Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

На козырьке подъезда в центре Омска обнаружили труп молодого мужчины

19 февраля 2023, 13:19
Фото: 1MI
иллюстрация
Город55 выяснил подробности.

В центре Омска на козырьке подъезда обнаружили труп мужчины. Информацию об этом впервые огласили очевидцы в группе «Аварийный Омск»: «Тело сняли только через два с половиной часа, все время свисали ноги и проходящие люди наблюдали».

Городу55 удалось выяснить подробности. Сообщение об обнаружении трупа поступило в полицию 18 февраля в 16:54. Правоохранители подъехали к девятиэтажному дому №2 по улице Кемеровская.

Погибшим оказался мужчина в возрасте 32-х лет. Сейчас по данному факту проводится проверка.

#Смерть#Полиция#Соцсети#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск
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