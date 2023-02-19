Гибель рыбаков, перекрытие Ленинградского моста, подорожание проезда в Омске

Posted 19 февраля 2023, 11:29
Published 19 февраля 2023, 11:29
Modified 19 февраля 2023, 11:31
Updated 19 февраля 2023, 11:31
17 февраля стало известно о трагической гибели трех рыбаков. Они поехали на озеро Салтаим на рыбалку. В палатке для обогрева использовали горелку. Погибли от отравления угарным газом. Следователи начали проверку. Ход действий контролирует областная прокуратура.
А 14 февраля в Омске рабочих одного из заводов облило горячим цинком. В емкость с раскаленным веществом упала металлическая конструкция. Брызги попали на стоящих рядом сотрудников. Один из них получил ожоги, но отказался от госпитализации. По данному факту следователи начали проверку.
Город55 тем временем подготовил тематический материал о происшествиях в День всех влюбленных. Там истории общения на сайтах знакомств — это интересно:
В день перед началом масштабного капитального ремонта Ленинградского моста омичам пояснили, как будет построено движение. Мы подробно описали план здесь. Мэр Сергей Шелест дал поручение следить за ситуацией, чтобы избежать пробок.
15 февраля. День «икс». Пробки с самого утра. Горожане желали друг другу терпения. Однако глава города уверял, чиновники работают над решением проблемы. Также затронул тему строительства нового моста. Позже такую возможность прокомментировал Олег Шишов, экс-директор «Мостовика». Он заявил: генплан города пока недостаточно проработан.
Вопросы с пробками на Ленинградском мосту взялись решать местные архитекторы. Рассказываем, что из этого получилось. Тем временем на объекте в выходные начали устанавливать разделительные блоки.
В начале недели стало известно, частные перевозчики хотят повысить стоимость проезда для горожан. При оплате по банковской карте или «Омке» — 33 рубля. Через пару дней инициативу маршрутчиков прокомментировали в мэрии. Чиновники заявили: никакого повышения! К концу недели частники объяснили свою позицию, мол, экономическая ситуация вынуждает. Обсуждалось подорожание до 35, 37 или даже до 40 рублей.
В тему общественного транспорта. На неделе пять трамваев перешли на бескондукторную систему, то есть с валидаторами. Мы публикуем номера вагонов.
Под конец недели в Омске назвали самые аварийно-опасные участки дорог по итогам 2022 года. Таковых выявили 62 — полный список здесь.
На неделе было множество интересных судебных процессов. Город55 представляет дайджест:
В среду, 15 февраля, в Омском городском совете прошло пленарное заседание. На повестке — 43 вопроса. Мы уделили внимание самым значимым из них.
Еще в октябре обсуждался вопрос учреждения места третьего вице-спикера горсовета. На оплачиваемую должность прочили Светлану Студеникину, которая заседает третий созыв подряд. В назначенный день депутаты единогласно проголосовали за эту кандидатуру.
В начале недели выяснился любопытный факт: член городского парламента Алексей Сокин возглавляет сразу две организации с одинаковыми названиями «Центр компетенций по вопросам городской среды». Город55 еще до «пленарки» постарался выяснить, зачем все это надо. А ко дню заседания стало известно, что один из Центров будет курировать департамент городского хозяйства.
Также депутаты приняли очередные поправки в бюджет. Впервые пополнилась городская казна за 2023 год. Поступления — 460 миллионов рублей. Однако расходная часть все еще остается больше.
И еще обсудили предложения к положению «О почетных гражданах города Омска». Если раньше звание присуждали двум омичам раз в год, то теперь — трем, но раз в пять лет. Критерии для получения статуса расширили, а вот положенные льготы сократили.
На неделе в Омске прошла пресс-конференция директора департамента жилищной политики Ольги Парфеновой. Вот самое интересное:
И еще немного новостей на жилищную тему. В регионе приняли новый закон, теперь многодетные семьи смогут выбрать: стоять в очереди на землю или забрать компенсацию на самостоятельную покупку. Также установлено: дети-сироты, которые участвуют в СВО, первыми получат жилищные сертификаты.
Тем временем продолжает застраиваться новый микрорайон «Зеленая Река» на Левом берегу. Часть квартир там отдадут под льготное жилье. А в «Кузьминках» на неделе сдали еще одну многоэтажку. Там 187 помещений. «Однушку» предлагают купить за четыре миллиона. Аналитики выяснили, что за год квадратный метр жилья в Омске подорожал в среднем… на 20 тысяч рублей.
Неделя началась с новости о том, что регоператор «Магнит» проиграл в суде по делу об уборке мусора после субботников. В Арбитраже постановили: отказ вывозить отходы незаконный. Тяжба длилась с 2021 года. Но и это не конец… Регоператор заявил, что продолжит отстаивать свою позицию.
В конце недели стало известно, бывшую управляющую компанию «Магнита» — ООО «Стандарт Рециклинг Групп» — ликвидировали 17 февраля. Фирма отвечала за стабильность и качество услуг регоператора в Омской области.
Несмотря на вышеописанные инфоповоды, на федеральном уровне мусорную реформу в нашем регионе посчитали успешно внедренной. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
В понедельник Городу55 стало известно, кто займет пост пресс-секретаря мэра Омска. Должность, напомним, покинула Галина Назарова. Наш источник сообщил имя преемника — главный редактор газеты «Вечерний Омск — неделя» Виктор Гашеев. И этот инсайд… сбылся. Через два дня о решении Сергей Шелест объявил официально.
17 февраля градоначальник также назначил директором депстроя Михаила Васильева. Об этом было известно, но теперь все «по бумагам».
Новую команду себе подбирает и руководитель Госжилинспекции Александр Киреев. Мы заметили, что состав комиссий ГЖИ обновился.
Не можем не сказать об отставках. Еще один инсайд от Города55. Готовится сложить полномочия вице-губернатор региона Владимир Куприянов, который возглавляет минтруда. Официально информацию пока не подтверждают.
13 февраля «Авангард» одержал победу на домашней арене над минским «Динамо». Финальный счет 4:2. Это позволило омичам выйти в плей-офф. Однако уже через пару дней, 15 февраля, на местном льду выиграли гости из Уфы. Встреча с «Салаватом Юлаевым» завершилась со счетом 3:1. После игры о причинах поражения высказался форвард «ястребов» Сергей Толчинский.
Между матчами на спортивном поле появилась информация о возможном претенденте на пост генменеджера «Авангарда». Напомним, пост сейчас занимает Рашид Хабибулин. Потенциальным преемником назвали бывшего спортивного журналиста Игоря Еронко.