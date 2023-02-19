Бывшую УК омского регоператора «Магнит» ликвидировали

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:51
Как стало известно Городу55, ООО «Стандарт Рециклинг Групп» было ликвидировано 17 февраля 2023 года. Процесс был запущен еще в октябре прошлого года. Компания управляла омским регоператором по обращению с ТКО «Магнит». Официально «Стандарт Рециклинг Групп» зарегистрирована в Тамбове, работает с 2017 года.
Согласно пятилетнему договору на 150 миллионов рублей, фирма должна была обеспечивать стабильность и качество оказания услуг регоператором «Магнит» в Омске. За это — 15% от объема выручки в конце года.
Доходы ООО за 2021 год составили меньше полутора миллиона рублей, а вот расходы превысили 25 миллионов.