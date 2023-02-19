Бывшую УК омского регоператора «Магнит» ликвидировали

Как стало известно Городу55, ООО «Стандарт Рециклинг Групп» было ликвидировано 17 февраля 2023 года. Процесс был запущен еще в октябре прошлого года. Компания управляла омским регоператором по обращению с ТКО «Магнит». Официально «Стандарт Рециклинг Групп» зарегистрирована в Тамбове, работает с 2017 года.