Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:42

Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:49

Updated Сегодня, 07:49

В Омске банкротят нефтетрейдерскую компанию

18 февраля 2023, 07:42
Фото: Город55
У компании имеются заблокированные счета и незавершенные исполнительные производства.

17 февраля омская налоговая подала иск о признании банкротом организации ООО «НТГ Профитэк», расположенной на ул. 1-я Заводская, 25. На 13 октября 2022 года у компании уже имелись действующие решения о приостановлении операций по счетам, а также незавершенные исполнительные производства.

Согласно открытым данным, на данный момент ООО «Нефтетрейдерская группа Профитэк» является действующей организацией. С 2014 года единственным владельцем и директором компании является Аксенов Антон Александрович.

Основная деятельность компании — оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Отметим, что выручка компании за 2022 год составила 111 млн рублей. В Омской области компания занимает 8 место в данной отрасли (из 647) по выручке за 2017 год.

Одна из фирм Сергея Дворниченко начала банкротиться
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Банкротство#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Нефть
Подпишитесь
Кто будет учить детей. В омских школах и детсадах не хватает больше 800 педагогов
Вчера, 07:57
Уже 7 млрд. В Омск на строительство детской инфекционки направят деньги из Москвы
Сегодня, 05:26
На гидроузел под Омском потратят 3,3 млрд рублей из федерального бюджета
Сегодня, 04:12
Проведем выходные с пользой. Омичей приглашают на мастер-класс по катанию на коньках
Сегодня, 07:29
Омский предприниматель Смирнов купил компанию, владеющую складами
Сегодня, 08:55