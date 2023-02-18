В Омске банкротят нефтетрейдерскую компанию

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
17 февраля омская налоговая подала иск о признании банкротом организации ООО «НТГ Профитэк», расположенной на ул. 1-я Заводская, 25. На 13 октября 2022 года у компании уже имелись действующие решения о приостановлении операций по счетам, а также незавершенные исполнительные производства.
Согласно открытым данным, на данный момент ООО «Нефтетрейдерская группа Профитэк» является действующей организацией. С 2014 года единственным владельцем и директором компании является Аксенов Антон Александрович.
Основная деятельность компании — оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Отметим, что выручка компании за 2022 год составила 111 млн рублей. В Омской области компания занимает 8 место в данной отрасли (из 647) по выручке за 2017 год.