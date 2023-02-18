В Омске банкротят нефтетрейдерскую компанию

Основная деятельность компании — оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Отметим, что выручка компании за 2022 год составила 111 млн рублей. В Омской области компания занимает 8 место в данной отрасли (из 647) по выручке за 2017 год.