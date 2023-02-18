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Омский предприниматель Смирнов купил компанию, владеющую складами

18 февраля 2023, 08:55
Фото: Сайт kvnews.ru
Константин Смирнов стал бенефициаром ООО «Склад-Сервис».

Омский предприниматель Константин Смирнов купил себе предприятие, владеющее несколькими складами. Организация находится в Омске на ул. Окружная дорога, 7.

Согласно открытым данным, с 17 февраля 2023 года Константин Смирнов стал бенефициаром компания ООО «СКЛАД СЕРВИС», которым руководит Бондаренко Владимир Валерьевич. Основная деятельность компании — аренда и управление собственным или арендованным имуществом.

В данный момент Смирнов также является гендиректором компании ООО «Сибпродцентр», которая занимается оптовой торговлей продуктов, напитков и табачных изделий. Отметим, что Константин Смирнов — крупный игрок на мясном и колбасном рынке.

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#Ксения Карагодина#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Предприниматель#Предприятие#Покупка#Бенефициар
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