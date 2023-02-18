Омский предприниматель Смирнов купил компанию, владеющую складами

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Омский предприниматель Константин Смирнов купил себе предприятие, владеющее несколькими складами. Организация находится в Омске на ул. Окружная дорога, 7.
Согласно открытым данным, с 17 февраля 2023 года Константин Смирнов стал бенефициаром компания ООО «СКЛАД СЕРВИС», которым руководит Бондаренко Владимир Валерьевич. Основная деятельность компании — аренда и управление собственным или арендованным имуществом.
В данный момент Смирнов также является гендиректором компании ООО «Сибпродцентр», которая занимается оптовой торговлей продуктов, напитков и табачных изделий. Отметим, что Константин Смирнов — крупный игрок на мясном и колбасном рынке.