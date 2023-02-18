Мэр Омска Шелест и прокурор Попов провели совместный объезд стройплощадок

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Сергей Шелест вместе с прокурором Омска Павлом Поповым и представителями Горсовета посетили ключевые городские стройплощадки. Об этом мэр сегодня сообщил в своем телеграм-канале.
Так, участники объезда побывали в троллейбусном депо на улице Ватутина, реконструируемого на средства из инфраструктурного бюджетного кредита.
«Пока идет процесс перевода ДЭУ Кировского округа на новую площадку, но это обстоятельство не должно негативно влиять ни на сроки реконструкции, ни на текущую деятельность управления. Это удается», — уточнил Сергей Шелест.
В числе проинспектированных строек – современная школа в центре нового микрорайона «Серебряный берег». Здесь уже начали забивать пробные сваи. Мэр Шелест уточнил, что на данном объекте денежные вопросы не станут помехой для строителей. Кроме того, глава города обратил внимание подрядчика на необходимость организации работ с минимальными неудобствами для местных жителей.
Также Сергей Шелест и прокурор Павел Попов повторно посетили дом, который строят по программе переселения из аварийного жилья на 6-й Станционной. На объекте составили план-график для наверстывания сроков. Отметим, что по поручению мэра объект на свой контроль возьмет его заместитель, директор департамента строительства Михаил Веселев.
«Обсудил итоги объезда с Павлом Валерьевичем Поповым. Согласен с ним, что практика совместных объездов стройплощадок полностью себя оправдывает и заметно дисциплинирует подрядчиков. Обязательно ее продолжим!» — добавил Сергей Шелест.