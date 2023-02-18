Мэр Омска Шелест и прокурор Попов провели совместный объезд стройплощадок

В числе проинспектированных строек – современная школа в центре нового микрорайона «Серебряный берег». Здесь уже начали забивать пробные сваи. Мэр Шелест уточнил, что на данном объекте денежные вопросы не станут помехой для строителей. Кроме того, глава города обратил внимание подрядчика на необходимость организации работ с минимальными неудобствами для местных жителей.



Также Сергей Шелест и прокурор Павел Попов повторно посетили дом, который строят по программе переселения из аварийного жилья на 6-й Станционной. На объекте составили план-график для наверстывания сроков. Отметим, что по поручению мэра объект на свой контроль возьмет его заместитель, директор департамента строительства Михаил Веселев.