Губернатор Бурков принял меры после видеообращения омских мобилизованных

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Мобилизованные омичи из 504-го танкового полка сняли видеообращение к президенту Владимиру Путину. В котором рассказали, что после прибытия в ДНР, их полк был расформирован и передан под управление «армии ДНР».
Мобилизованные ранее уже прошли подготовку для артиллеристов, однако их начали переучивать на пехотинцев. Отметим, что с военнослужащих начали собирать деньги на бензин. Иначе руководство угрожает отправить их на передовую.
По поручению Губернатора Буркова Министерство региональной безопасности Омской области готовит запрос в Министерство обороны для выяснения данных обстоятельств.
«Детали с расформированием полка, сборами на бензин и переводом военнослужащих в Управление народной милиции ДНР, безусловно, требует разъяснений. Ждём обратной связи, параллельно выходим на командование частей в Донецке», — уточник Александр бурков в своем телеграм-канале.