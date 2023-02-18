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Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Губернатор Бурков принял меры после видеообращения омских мобилизованных

18 февраля 2023, 13:15
Фото: Город55
Мобилизованные омичи из 504-го танкового полка записали видеообращение к президенту РФ.

Мобилизованные омичи из 504-го танкового полка сняли видеообращение к президенту Владимиру Путину. В котором рассказали, что после прибытия в ДНР, их полк был расформирован и передан под управление «армии ДНР».

Мобилизованные ранее уже прошли подготовку для артиллеристов, однако их начали переучивать на пехотинцев. Отметим, что с военнослужащих начали собирать деньги на бензин. Иначе руководство угрожает отправить их на передовую.

По поручению Губернатора Буркова Министерство региональной безопасности Омской области готовит запрос в Министерство обороны для выяснения данных обстоятельств.

«Детали с расформированием полка, сборами на бензин и переводом военнослужащих в Управление народной милиции ДНР, безусловно, требует разъяснений. Ждём обратной связи, параллельно выходим на командование частей в Донецке», — уточник Александр бурков в своем телеграм-канале.
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#Ксения Карагодина#Сво#Общество#Город#Происшествия#Мобилизованные#Новости#Омск#Омская область#Россия
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