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Выпускников омских детдомов, участвующих в СВО, обеспечат жильем в первую очередь

17 февраля 2023, 05:31
Фото: Портал правительства Омской области
Жилищные сертификаты детям-сиротам начали выдавать в прошлом году. Всего за 2022 год в Омской области такой документ получил 201 человек.

В Омской области выпускники детдомов, участвующие в СВО, получат жилищные сертификаты в первую очередь. В пресс-службе регионального правительства соощили, что такое решение приняли на заседании омского Заксобрания. Проект разработали по поручению губернатора региона.

В целом, в документе уточнили и расширили условия предоставления таких сертификатов детям-сиротам. Человек может обратиться за сертификатом, если проживание в прежнем жилье признается невозможным.

Жилищные сертификаты детям-сиротам начали выдавать в прошлом году. Всего за 2022 год в Омской области такой документ получил 201 человек.

Ранее в министерстве имущества Омской области рассказали о планах выполнения программы по предоставлению жилья детям-сиротам в 2023 году. Так, по данным ведомства, планируется, что на покупку квартир будет выделено более 1.018 млрд рублей.

В Омске продлится прием документов на получение жилищного сертификата от детей-сирот
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#Евгений Игишев#Сво#Сертификат#Жилищный сертификат#Жилье для детей сирот#Сироты#Дети-сироты#Общество#Омск#Омская область
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