Выпускников омских детдомов, участвующих в СВО, обеспечат жильем в первую очередь

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
В Омской области выпускники детдомов, участвующие в СВО, получат жилищные сертификаты в первую очередь. В пресс-службе регионального правительства соощили, что такое решение приняли на заседании омского Заксобрания. Проект разработали по поручению губернатора региона.
В целом, в документе уточнили и расширили условия предоставления таких сертификатов детям-сиротам. Человек может обратиться за сертификатом, если проживание в прежнем жилье признается невозможным.
Жилищные сертификаты детям-сиротам начали выдавать в прошлом году. Всего за 2022 год в Омской области такой документ получил 201 человек.
Ранее в министерстве имущества Омской области рассказали о планах выполнения программы по предоставлению жилья детям-сиротам в 2023 году. Так, по данным ведомства, планируется, что на покупку квартир будет выделено более 1.018 млрд рублей.